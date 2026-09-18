כתב אישום חמור הוגש בימים האחרונים בבית המשפט נגד יגאל בוסקילה, תושב מרכז הארץ בן 19, בגין שלושה אירועים שונים שבהם תקף קטינים ובני נוער במהלך חודש אוגוסט האחרון. עו"ד רועי רייס מפרקליטות מחוז מרכז, שהגיש את כתב האישום, מתאר דפוס פלילי חוזר שבו ניצל הנאשם את חולשתם של הקורבנות והסלים את מעשיו ממקום למקום.

הפרקליטות הגישה בקשה למעצרו של הנאשם עד תום ההליכים, תוך שהיא מדגישה את המסוכנות הגבוהה שהוא מהווה לציבור.

שעות אימה במקלט בבני ברק

על פי כתב האישום, בוסקילה יזם במהלך חודש אוגוסט מפגשים עם קטינים זרים בשלושה מקומות שונים בארץ. בכל אחד מהמקרים הציג עצמו כעבריין מסוכן שריצה מאסר, במטרה להטיל אימה על הקורבנות.

האירוע החמור ביותר התרחש בפתח תקווה, כאשר בוסקילה ניגש לילד בן עשר בשם יהלי סופר ששיחק עם חבריו במגרש כדורגל. הוא דרש מהילד כסף, וכאשר הילד סייע לו להשיג 100 שקלים מעובר אורח, החל בוסקילה להוביל אותו למקומות שונים באזור גוש דן.

בבני ברק דחף בוסקילה את הילד אל תוך מקלט תת-קרקעי מוזנח, הניח את ראשו על ברכיו וכפה עליו להישאר שם בניגוד לרצונו. הילד בכה במהלך שעות ארוכות של כליאה, עד שנמצא על ידי כוחות משטרה סמוך לחצות הלילה.

איומים ומעקב בחדרה

במקרה נוסף בחדרה ניגש בוסקילה לשתי נערות בנות 17, איים עליהן שהוא מסוכן ובעל קשרים עברייניים, ועקב אחריהן עד לגן ציבורי. במהלך המעקב איים ברצח עוברי אורח. כאשר אחת הנערות ניסתה להזעיק עזרה טלפונית מחבר, משך בוסקילה בחוזקה בידה וניסה לחטוף ממנה את הטלפון.