בביקור פומבי וחריג שנערך בירושלים לקראת יום כיפור, האדמו"ר מסלאנים שיגר מסר חד-משמעי שהותיר את הנוכחים ללא מילים, כאשר בחר להעניק גיבוי מלא ויוצא דופן למנהיגותו התקיפה של זקן ראשי הישיבות הספרדים, ראש ישיבת פורת יוסף גאולה הגאון רבי משה צדקה בסוגיית הגיוס.

התיעודים והציטוטים מפגישת גדו"י - מובאים בהרחבה במהדורת מעייריב שלפניכם בהגשת איצלה כץ. צפו במהדורה המלאה.

קרב גירסאות

במשך עשרות שנות קיומה של המדינה, סטטוס-קוו קדוש נשמר והשבית את כל הפעילות בנמל התעופה הבינלאומי היחיד בישראל - בן גוריון, במהלך יום הכיפורים. אלא שכעת, החלטה חסרת תקדים של חברת המטען ממ"ן מעוררת סערה ציבורית עצומה, לאחר שעובדי החברה הופתעו לגלות כי הם נדרשים להתייצב לעבודה ביום הקדוש כדי להשלים פיגורים תפעוליים בשינוע הסחורות.

מנגד, מרשות שדות התעופה נמסר הבהרה לפיה הפרסומים על פתיחת נתב"ג אינם נכונים: כמדי שנה הפעילות האווירית מושבתת לחלוטין ואין המראות או נחיתות. חברת ממ"ן היא חברה פרטית, וההודעה מטעמה נוגעת לפעילות פנימית של החברה בלבד ואינה מעידה כלל על פתיחת הנמל.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם כל הפרטים על סערת חילול יוה"כ בנתב"ג, והדרישה הבלתי מתפשרת של ח"כ אבי מעוז משרת התחבורה מירי רגב.

יש סים כשר - ויש סים מהדרין

חברת "סים מהדרין" – המתחרה הצעיר והבועט שנכנס בשנים האחרונות לזירת הסלולר הכשר ואיתגר את המערכות המסורתיות והוותיקות – הצליחה להגיע להסדר רשמי מול וועדת הרבנים לענייני תקשורת.

ההחלטה הדרמטית הזו סוללת את הדרך לשינוי כללי המשחק בשוק שהיה נתון במשך שנים תחת שליטה הדוקה של מונופולים מיושנים. עד כה, הצרכנים – ובראשם אלפי בני הישיבות ואברכי המשימה המחפשים קו כשר ומוגן לצד פתרונות מתקדמים – נאלצו להתמודד עם אפשרויות מצומצמות ועלויות גבוהות.

כעת, עם כניסתו של ההסדר לתוקף, השטח צפוי לבעור: התחרות הענקית בין חברות הסינון והכשרות עומדת להגיע לשיאים חדשים, כאשר המרוויחים הגדולים ביותר יהיו ללא ספק אנחנו - הצרכנים הסופיים שיקבלו מענה איכותי, נגיש ובמחירים שפויים בהרבה.

איצלה כץ עושה לכם סדר בכל הנוגע לפרשיית "ועד בני תורה" שהוקמה ע"י רה"י הגרב"ד דיסקין בעידודם של מנהיגי הציבור החרדי מרן הגרי"ג אדלשטיין זצוק"ל ויבדלחט"א הגר"ד לנדו - מהמאבקים המשפטיים ועד לההסדר הדרמטי. צפו במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם.

"גיליתם בגרות"

לפני מספר ימים חשפנו כאן במעייריב על פרצה שהתגלתה במכשיר הפיג הכשר והמשוכלל שחולק חינם לתלמידי ישיבת חברון בתמורה להפקדת צ'ק ביטחון. הפרצה התגלתה במקרה על ידי בחורים שקלטו ששינוי מסויים בהגדות המכשיר נותן פתח להתקנת אפליקציות נוספות.

היום הודיעה הנהלת ישיבת חברון לתלמידי הישיבה על כך שלאחר מאמצים טכנולוגיים ניתן לחסום את הפרצה. בהודעה, הישיבה מודה לבחורים שיגלו בגרות ואחריות ופנו מעצמם לישיבה כדי לעדכן על הפרצה. הבחורים קיבלו הנחיה להסדיר את המכשירים בחדר השיעורים של ראש הישיבה הגאון רבי יוסף חברוני במהלך היום - ולא יאוחר ממוצאי שבת הקרובה.

הישיבה התריעה בפני הבחורים, כי תלמיד שלא יסדיר את הפרצה - צ'ק הביטחון שאותו תלמיד הפקיד - יחולט ללא יוצא מן הכלל. מלבד ההודעה הקולית שקיבלו הבחורים, מודעות בנושא נתלו ברחבי הישיבה. אנחנו יודעים לספר לכם, כי הצוות הטכנולוגי שפיתח את ההגנה הקונקרטית כנגד הפרצה שהתגלתה - כלל בין היתר יהודי מוכשר במיוחד ובוגר ישיבת חברון בעצמו.

מערכת ההגנה החדשה תוכננה כך שלאחר 3 ניסיונות פריצה - המכשיר מושבת באופן סופי, וזאת כדי למנוע מצב שבחורים ינסו לעקוף את מערכת ההגנה.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם כל הפרטים והציטוטים המלאים שמביאים את הסאגה סביב המכשירים הכשרים של 'חברון' לסיומה המלא.

שבר על שבר על שבר על שבר

טרגדיה נוראה פקדה היום את ישיבת בית מדרש עליון בבני ברק: האברך המתמיד הרב טוביה קמפה ז"ל, אברך צעיר שהתחתן לא מזמן, נפל אל מותו מבניין הישיבה. מותו נקבע במקום. הרב קמפה הוא אחיינו של הגרי"ש לסיצין זצ"ל שנפטר בשבוע שעבר לאחר מחלה קשה, ובן דודו של הרב נח לסיצין זצ"ל שנפטר באורח פתאומי לפני כשנתיים בגיל 28.

צפו במהדורת מעיירב שלפניכם עם כל הפרטים על הטרגדיה הכפולה של משפחת לסיצין ושל ישיבת בית מדרש עליון בבני ברק.

מבצע אכיפה חסר תקדים

הרשות לאכיפה במקרקעין ובבניה מפרסמת אזהרה חריגה היום, לקראת חג הסוכות הבא עלינו לטובה. מהודעת הרשות לאכיפה עולה כי בכוונתה לערוך מבצעי אכיפה חסרי תקדים בבני ברק, כנגד סוכות וקונסטרקציות פיראטיות המהוות סיכון לדיירים ולעוברי אורח.

צפו במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם, עם כל הפרטים על מבצע האכיפה הדרמטי שיצא אל הפועל כבר במהלך השבוע הבא בעיר התורה והחסידות.

זה התרנגול יילך למיתה

תיעוד בלעדי ב'מעייריב': ראש הישיבה וחבר המועצת הגאון רבי אברהם יצחק קוק בעריכת מנהג הכפרות המסורתי על תרנגול מהודר. בתיעוד נראה ראש הישיבה לצד מספר מצומצם של בכירי תלמידיו מישיבת מאור התלמוד כשהוא עורך את מנהג הכפרות בחדרו שבישיבה.

צפו במהדורת מעייריב המלאה שלפניכם עם התיעוד הבלעדי. גמח"ט!