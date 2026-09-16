כאשר דלתות נטרקות בפני מאות אלפי יהודים המבקשים להתאסף ולהלל את זכרו של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל, השטח בוחר שלא לשתוק. פסיקתו הדרמטית של בג"ץ, המותירה על כנה את פסילת ההילולה בבנייני האומה בהוראת היועמ"שית, מציתה גל גינויים חסר תקדים בציבור החרדי ומובילה לקריאות מרדניות מפורשות מצד מנהיגי הציבור.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם כל הפרטים והתגובות להחלטת בג"ץ, והתייחסותו של מ נהיג ש"ס בנו וממשיך דרכו הראש"ל הגר"י יוסף.

אכזבה עמוקה

מיד בתום הדיון הסוער, דחה מנכ"ל המשרד לשירותי דת, יהודה אבידן, את הטענות כאילו המשרד הרים ידיים או ויתר מראש על קיום האירוע ההמוני. בראיון שהעניק אבידן לישי כהן, הוא תקף את מערכת המשפט.

הראיון המלא - במהדורת מעייריב שלפניכם. צפו במהדורה המלאה בראשית הכתבה.

מחלוקת שהיא לשם שמים

בישיבת קמניץ בירושלים עוקבים בדריכות אחר ישיבת רבנים דרמטית שצפויה להתקיים עוד לפני יום כיפור, במהלכה צפויים ראשי הישיבה ורבניה להכריע האם ללמוד בזמן חורף הבא עלינו לטובה את מסכת בבא בתרא - שהיא הבאה בתור אחרי מסכת נדרים שנלמדה בזמן קיץ ואלול במחזור הלימוד של קמניץ, או לדלג על בבא בתרא לטובת המסכת הבאה בתור במחזור הלימוד - מסכת כתובות.

הסיבה להתלבטות נעוצה בכך שבזמן חורף צפויים להגיע כמות בחורים בלתי מבוטלת לחיזוק מישיבת פוניבז' לישיבת קמניץ. אממה, בפוניבז' כבר למדו בבא בתרא לאחרונה, והפוניבצ'ערס רוצים להתקדם הלאה ולא לעשות חזרה במשך זמן חורף כל כך ארוך של השנה המעוברת תשפ"ז.

צפו במהדורת מעייריב שלפניכם, עם הפרטים המלאים על הסערה שמעסיקה את רבני ותלמידי ישיבת קמניץ. אשריכם ישראל!

בשטח שהוקצה לאחרונה על ידי עיריית ירושלים נחתמה רשמית 'מגילת היסוד' לבית המדרש והמרכז העולמי 'פני מנחם' בראשות ראש הישיבה מגור הגאון רבי שאול אלתר, פרויקט ענק שעתיד לשנות את פני עולם התורה בחסידות ומחוצה לה.

מדובר במתחם התאגיד ברחוב תורה מציון סמוך ונראה לרחובות שרי ישראל וירמיהו. במעמד המרגש שהתקיים בשטח האתר החדש, נכחו ראש הישיבה הגאון רבי שאול, יחד עם אחיו בני האדמו"ר ה'פני מנחם' מגור זי"ע – הגאונים רבי יעקב מאיר אלתר ורבי דניאל חיים אלתר.

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הנחת של האלטער מסלבודקה

השורשים של הסבא מסלבודקה ראש הישיבה הגאון רבי נתן צבי פינקל זכר צדיק וקדוש לברכה, ממשיכים להרבות פירות והדבר מגיע לידי ביטוי עם הגעת שני ראשי ישיבת סלבודקה מנהיגי הציבור החרדי רבי דב לנדו ורבי משה הלל הירש להיכלי ישיבות מיר שנוסדו על ידי בנו ר' לייזר יהודה פינקל זכר צדיק וקדוש לברכה.

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