תיעוד יוצא דופן שפורסם על ידי המשטרה מציג רגעים של מבוכה ואימה של חשוד בהצתה בצפון הארץ, שיצא לפגוע ברכוש אך סיכן בסופו של דבר את חייו שלו.

האירוע התרחש כאשר החשוד ירד מרכב פרטי לבן שחנה בסמטה צרה באום אל-פחם, כשבידיו חומר בעירה. מטרתו: לנקום על רקע סכסוך גירושין.

בתיעוד נראה החשוד ניגש במהירות לאופנוע שחנה בסמוך למבנה, שופך עליו את חומר הבעירה ומצית אותו. אך שניות לאחר מכן, אש עזה מתלקחת בפתאומיות סביבו, תופסת את בגדיו וגופו. החשוד נראה בורח פצוע ובוער מהמקום בבהלה, כשהוא מנסה לכבות את הלהבות מעל גופו. הנהג שהמתין לו ברכב נס מהמקום, וכוחות ההצלה והמשטרה הוזעקו לזירה.

בעקבות הדיווח, פתחו חוקרי תחנת אום אל-פחם בחקירה מהירה. באמצעות איסוף ממצאים פורנזיים וניתוח של זירת האירוע, הצליחו החוקרים להתחקות אחר עקבותיו של החשוד ולאתרו. מחומרי החקירה עולה כי המניע למעשה היה סכסוך מתמשך סביב הליכי גירושין.

עם השלמת התשתית הראייתית נגד החשוד, הועבר התיק לפרקליטות מחוז חיפה, שהגישה נגדו כתב אישום. במשטרה מדגישים כי ימשיכו להפעיל את מלוא הכלים נגד מעשי אלימות והצתות, מתוך מטרה להגן על שלום הציבור ולמצות את הדין עם עבריינים הבוחרים לפתור סכסוכים בדרכים פליליות.