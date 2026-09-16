בבלי
צפו בתיעוד

ניסה להצית אופנוע בגלל סכסוך – והצית את עצמו

תיעוד מצלמות אבטחה באום אל-פחם מתעד רגעים חריגים: חשוד שהגיע להצית אופנוע על רקע סכסוך גירושין הצית בשוגג את עצמו ונמלט כשהוא בוער • כתב אישום הוגש

צילום: צילום: דוברות המשטרה

תיעוד יוצא דופן שפורסם על ידי המשטרה מציג רגעים של מבוכה ואימה של חשוד בהצתה בצפון הארץ, שיצא לפגוע ברכוש אך סיכן בסופו של דבר את חייו שלו.

האירוע התרחש כאשר החשוד ירד מרכב פרטי לבן שחנה בסמטה צרה באום אל-פחם, כשבידיו חומר בעירה. מטרתו: לנקום על רקע סכסוך גירושין.

בתיעוד נראה החשוד ניגש במהירות לאופנוע שחנה בסמוך למבנה, שופך עליו את חומר הבעירה ומצית אותו. אך שניות לאחר מכן, אש עזה מתלקחת בפתאומיות סביבו, תופסת את בגדיו וגופו. החשוד נראה בורח פצוע ובוער מהמקום בבהלה, כשהוא מנסה לכבות את הלהבות מעל גופו. הנהג שהמתין לו ברכב נס מהמקום, וכוחות ההצלה והמשטרה הוזעקו לזירה.

בעקבות הדיווח, פתחו חוקרי תחנת אום אל-פחם בחקירה מהירה. באמצעות איסוף ממצאים פורנזיים וניתוח של זירת האירוע, הצליחו החוקרים להתחקות אחר עקבותיו של החשוד ולאתרו. מחומרי החקירה עולה כי המניע למעשה היה סכסוך מתמשך סביב הליכי גירושין.

עם השלמת התשתית הראייתית נגד החשוד, הועבר התיק לפרקליטות מחוז חיפה, שהגישה נגדו כתב אישום. במשטרה מדגישים כי ימשיכו להפעיל את מלוא הכלים נגד מעשי אלימות והצתות, מתוך מטרה להגן על שלום הציבור ולמצות את הדין עם עבריינים הבוחרים לפתור סכסוכים בדרכים פליליות.

גירושיןהצתהאום אל פחםבבליפרקליטות מחוז חיפה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

לקבוצת הוואטסאפ

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד במשטרה ופלילים:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

לוח שנהמזג אווירזמני היוםאודותמדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר