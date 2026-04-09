שריפת ענק החריבה לחלוטין מרכז הפצה של חברת קימברלי-קלארק בקליפורניה, המשרת כ-50 מיליון צרכנים בחוף המערבי | עובד המקום נעצר בחשד להצתה מכוונת, לאחר שתיעד את עצמו מצית את מלאי נייר הטואלט במחאה על תנאי העסקתו (חדשות בעולם)
תושב השכונה הירושלמית הצפונית, צעיר ערבי בשנות העשרים לחייו, הואשם בהצתת שני רכבים במעלה אדומים על רקע סכסוך כספי | התיעוד המלא מרגעי ההצתה נחשף: הוא מתקרב לרכב עם בקבוק פלסטיק ובו חומר דליק, שופך חומר על הרכב, מפעיל אש ובורח | צפו (משפט)
לאחר שנוער הגבעות כבר הואשמו בשריפה שפרצה הלילה בבית פלסטיני בכפר חירבת אבו פלאח שליד בנימין, סיבת השריפה התבררה כקצר חשמלי ולא כהצתה | מהמשטרה נמסר כי "בסבירות גבוהה בשלב זה של החקירה כי מדובר באירוע שריפה, שאינו נובע מהצתה אלא ככל הנראה מכשל חשמלי" (משטרה)
שורה של דיווחים על שריפות והצתות ברחבי העיר אשקלון בדרום הארץ התקבלו אתמול במשטרה. השוטרים הוזעקו לזירה, ושם הופתעו לגלות את אחד מתושבי העיר, ניגש אליהם ומבקש שיעצרו אותו כי הוא זה שהצית את השריפות (משטרה)
שופט בית המשפט קבע כי קבוצת מפגיני השמאל שחשודים בהבערת מיחזורית ליד בית ראש הממשלה "אינם מסוכנים" | עם זאת, בית המשפט קבע כי מדובר באנשים "קיצוניים" והורה על שחרורם למעצר בית עם הוראה על עיכוב ביצוע | הפרקליטות צפויה לערער לפחות על חלק מהנאשמים (חדשות)
תוקפו של מושל פנסילבניה היהודי ג'וש שפירו ייכנס לכלא לעשרות שנים לאחר שהצית את ביתו בליל יו"ט שני של חג הפסח | המושל היה בבית באותה עת ונאלץ לעזוב באמצע הלילה | נזק כבד נגרם למבנה, התוקף הורשע בניסיון רצח (חדשות)
ארבעה בני אדם איבדו את חייהם באירוע ירי המוני שהתרחש במבנה בעיירה גראנד בלאן טאונשיפ שבמדינת מישיגן, ארה"ב | לפי התיאורים, היורה פוצץ את דלתות הכניסה, ירה מנשק אוטומטי לכל עבר ואף הצית את המבנה לאחר מכן (בעולם)
כתב אישום הוגש היום נגד ארבעה פעילי מחאה, המעורבים בהצתת הפחים ליד ביתו של נתניהו לפני כחודש | עולה כי ניסו ליצור "טבעת אש" סביב המעון וכי תקשרו ביניהם באפליקציית "סינגל" ונפגשו יום לפני המחאות | במשטרה לא יודעים עדיין להציב את האצבע על מי שגרם להצתת רכב המילואימניק (ארץ)