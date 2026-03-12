במוקדי החירום התקבל הבוקר (חמישי) דיווח על שריפה שפרצה בגן משחקים מרכזי אשר בגן סאקר, בכב"ה מעריכים כי מדובר בהצתה.

למקום הוזנקו צוותי כיבוי ממרחב האומה, שפעלו במהירות לכיבוי האש ולמניעת התפשטותה. כתוצאה מהשריפה נגרם נזק לחלק ממתקני המשחקים במקום.

עם סיום פעולות הכיבוי, בוצעה בדיקה ראשונית של הממצאים בשטח, ומכב"ה נמסר: "כי מהממצאים בשטח עולה חשד להצתה. מצלמות האבטחה באזור נאספו והועברו לבדיקת משטרת ישראל. חוקר דליקות מטעם כבאות והצלה לישראל פועל במקום לבירור נסיבות האירוע".

מפקד האירוע, להב ג'ורדן אסולין "לוחמי האש פעלו במהירות להשתלט על השריפה ולתחום את האזור שנפגע, על מנת למנוע פגיעה במתקנים נוספים המשמשים את הציבור".

האירוע הסתיים בחסדי שמיים ללא נפגעים. נציגי עיריית ירושלים הגיעו לזירה על מנת לאמוד את היקף הנזק למתקנים.