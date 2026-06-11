המוסד מצליח מהראש: א' נזרק, א' תופס את הפיקוד

רומן גופמן ( צילום: חיים צח/ לע״מ )

ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, רומן גופמן, מבצע בימים אלו סדרת מהלכים דרמטיים לעיצוב מחדש של הארגון. במרכז המהלכים: מינויו של סגן ראש מוסד חדש מתוך שורות הארגון, והדחתו של הסגן הקודם - דמות מפתח שהייתה מועמדו של ראש המוסד היוצא דדי ברנע לרשת את תפקידו.

על פי הודעת משרד ראש הממשלה, גופמן הודיע לסגנו א' על החלטתו לסיים את כהונתו בתפקיד. ראש המוסד אמר לראש הממשלה בנימין נתניהו כי בכוונתו למנות סגן חדש מתוך הארגון, כחלק מעיצוב צוות המוביל הבכיר שילווה אותו במימוש היעדים והאתגרים העומדים בפני המוסד בשנים הקרובות. הסגן המודח, א', שירת 22 שנה במוסד ופעל בחוד העשייה המבצעית של הארגון בשלושה אגפים מבצעיים. הוא פיקד על שניים מהם והוביל שורה של מבצעים פורצי דרך, ועל הישגיו עוטר בחמישה פרסי ביטחון ישראל. יצוין כי א' היה מועמדו של ראש המוסד הקודם, דדי ברנע, לרשת את תפקידו, אלא שראש הממשלה נתניהו התנגד ובחר בגופמן. על פי דיווח ב-Ynet, הסגן המודח היה האיש שדחף בעוצמה חסרת תקדים את המאמץ להפלת השלטון באיראן בחצי השנה האחרונה. הוא עמד בראש אגף ההשפעה שפיתח, שם עלה שמו לכותרות גם בהקשרים מעוררי מחלוקת, לאחר ששכר יועץ חיצוני בעל מוניטין מפוקפק בתחום הנדסת התודעה - צעד שעורר גלי ביקורת פנימיים. בעברו, הופקד אותו בכיר על פרויקטים רגישים, בהם פרשת "חום הגוף" לאיתור רון ארד. מדינה בהפרעה: הציבור החרדי במאבק משולש בכל החזיתות | מעייריב איצלה כץ | 21:27 א' איחל לראש המוסד הצלחה רבה בתפקידו והבהיר כי ימשיך להעמיד את ניסיונו ויכולותיו לרשות המוסד ומדינת ישראל ככל שיידרש. שינויים בדוברות המוסד במקביל למינוי הסגן החדש, גופמן מבצע שינויים נוספים במערך התקשורת והדוברות של המוסד. על פי הדיווחים, ראש המוסד החליט למנות דוברת פנימית מתוך שורות הארגון, לצד יועצת תקשורת חיצונית חדשה. היועצת החיצונית הנכנסת תחליף את קודמתה, אשר ליוותה את ראש המוסד היוצא דדי ברנע ועוזבת את הארגון יחד איתו. המינוי של יועצת התקשורת החיצונית מעורר עניין רב בשל הרקע המקצועי המובהק של המועמדת. היועצת החדשה מגיעה עם ניסיון ביטחוני עשיר, לאחר שבעברה הייתה אמונה על הקמת חטיבת הדוברות בשירות הביטחון הכללי (שב"כ), שם שירתה במשך שנים רבות.

מימין ראש המוסד המיועד רומן גופמן, משמאל ראש המוסד המכהן דדי ברנע ( צילום: יונתן סינדל\פלאש90 )

עוד דווח כי לאחר תקופתה בשב"כ, עברה לשמש בתפקיד בגוף ביטחוני נוסף, ממנו היא צפויה לפרוש בקרוב על מנת להתמקד בתפקידה החדש במוסד. גורמים המכירים את עבודתה מציינים כי היא זוכה להערכה מקצועית רבה.

המינויים הראשונים של גופמן מגיעים לאחר שנכנס רשמית לתפקידו כראש המוסד, בעקבות סערת המינוי שהסתיימה באישור בג"ץ. המהלכים מעידים על רצונו של ראש המוסד החדש להטביע את חותמו על הארגון ולבנות צוות בכיר שיתאים לחזונו ולאתגרים העומדים בפני המוסד.

כזכור, גופמן שירת כמזכירו הצבאי של ראש הממשלה נתניהו בשנתיים האחרונות, ובמסגרת זו רכש ניסיון רב בתיאום בין הדרג המדיני לדרג הצבאי. את מקומו כמזכיר צבאי תפס תת-אלוף גיא מרקיזנו, שהועלה לדרגת אלוף עם כניסתו לתפקיד.