השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר יצא בביקורת חריפה נגד בג"ץ והיועמ"שית לקראת הדיון על הדחתו מהתפקיד | "לא יועמ״שית תקבע מדיניות, לא פרקליטות תמנה קצינים, ולא שליחים שלהם יבטלו את רצון הבוחר", הבהיר השר (בארץ)
הפרשן הבכיר קיבל מאות אלפי שקלים מחברה של לוביסט אמריקני, בזמן שפרסם מאמרים שתאמו את מסרי הקמפיין שלו • רשת התשלומים המורכבת עברה דרך המתווך ששילם גם לאלי פלדשטיין • פנקס מכחיש: "לא ידעתי על קמפיין קטארי" • כך הסתיימה העסקתו של אחד הכותבים המוכרים בעיתון בטונים צורמים מאחורי הקלעים (בארץ)
הקצינה שבזכותה נחשפה פרשת הפצ"רית הושעתה מצה"ל על ידי הרמטכ"ל וראש אכ"א, יחד עם זאת נחשף, כי הפ"צרית עצמה עדיין מקבלת שכר של אלופה בצה"ל ועוד הטבות | גורם במערכת אמר: "המשמעות הישירה של זה היא, שמי שחושף שחיתות בצה"ל, יקבל עונש מהמערכת" | אלו הטענות מהצד השני (חדשות בארץ)
הרמטכ"ל אייל זמיר החליט להדיח את קמ"ן אוגדת עזה סא"ל א' מהצבא | קצינים בכירים נוספים, חלקם עדיין בשירות, הוזמנו לצורך הצגת מסקנות אישיות וצעדים פיקודיים - בעקבות מסקנות ועדת תורג'מן שבדקה את תחקירי המלחמה (צבא וביטחון, בארץ)
בבית הדין של הליכוד התכנסו לדון בעתירה של פעיל המפלגה רמי בן יהודה, שדרש להדיח את שר הביטחון לשעבר יואב גלנט | גלנט אמר בכניסתו לדיון כי הדיון הוא לא עליו בלבד, אלא על עתיד הליכוד בכלל: "השאלה היא אם אנחנו ממשיכי דרכו של בגין או של בן גביר" (פוליטי)
שרים בממשלה תהו, מדוע מחלקים מסמכים של היועצת המשפטית במהלך הישיבה שהתקיימה היום | קרעי: "אם אנחנו מדיחים אותה ומחלקים את חוות הדעת שלה, אנחנו מחלישים את עצמנו" | באופוזיציה תוקפים: "עבריינים, שורפי אסמים" (פוליטי)
ברקע משבר חוק הגיוס ופרישת המפלגות החרדיות: בכנסת צפויה היום לאשר את מינויו של ח"כ ביסמוט ליו"ר ועדת החוץ והביטחון ולהדיח את אדלשטיין | הממשלה תתכנס היום לישיבה שמרכזה הצבעה על הפסקת כהונת היועמ"שית | כל הפרטים (פוליטי)
לאחר השימוע השני שנערך הבוקר, חברי ועדת השרים להדחת היועמ"שית גלי בהרב מיארה פרסמו הערב את המלצתם לממשלה | לפי כתב העמדה, יש להדיח את בהרב מיארה מתפקידה | ההצבעה על ההדחה צפויה בישיבת הממשלה הבאה בעוד כשבוע וחצי (פוליטי)