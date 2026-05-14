דרמה בבריטניה: המועמד להחליף את סטארמר מתפטר במכתב חריף

ממשלת בריטניה ספגה מכה נוספת היום (חמישי), כאשר שר הבריאות ווס סטריטינג הודיע על התפטרותו מתפקידו במחאה על מנהיגותו של ראש הממשלה קיר סטארמר. במכתב התפטרות נוקב, הבהיר השר כי איבד את אמונו ביכולתו של סטארמר להנהיג את המדינה בתקופה המורכבת הנוכחית.

התפטרותו של סטריטינג מצטרפת לגל של התפטרויות שרים בכירים שפקד את ממשלת הלייבור בימים האחרונים. השרה לענייני אבטחה ג'ס פיליפס, שרת הקהילות ואיכות הסביבה, ושרה נוספת - כולן הגישו את התפטרותן בטענות דומות על כישלון המנהיגות. עזיבתו של סטריטינג מסמנת נקודת מפנה במשבר הפוליטי בלייבור, שכן שר הבריאות היוצא מסומן כמועמד פוטנציאלי להחליף את קיר סטארמר בתפקיד ראש הממשלה מטעם המפלגה. השבוע, קיים סטארמר שיחה אישית עם סטריטינג בדאונינג 10, והביע ביטחון שמקורבו יישאר במפלגה. לפי הדיווחים, השיחה ארכה 20 דקות בלבד. "מעשים חשובים, לא מילים", כתבה השרה פיליפס במכתב התפטרותה, בביקורת ישירה על התנהלות ראש הממשלה. לדבריה, "התשוקה לא לקיים ויכוח משמעותה שרק לעיתים רחוקות אנו טוענים טענה, מה שמותיר הזדמנויות להתקדמות תקועות ומעוכבות". פיליפס הוסיפה כי למרות שהיא רואה בסטארמר אדם טוב, זה פשוט לא מספיק כדי להנהיג את המדינה. המשבר הפוליטי מגיע בעקבות תוצאות מביכות בבחירות המקומיות, שבהן ספגה מפלגת הלייבור מפלה קשה. למעלה מ-80 חברי פרלמנט ממפלגתו של סטארמר קראו לו בפומבי להתפטר, בטענה שאיבד את אמון הציבור ואת היכולת להוביל את המפלגה לניצחון בבחירות הבאות.

ארבעה עוזרים מיניסטריאליים נוספים הודיעו אף הם על התפטרותם. טום ראטלנד, עוזרו של שר הסביבה, כתב במכתב ההתפטרות שלו כי "ברור לי שראש הממשלה איבד את סמכותו". העוזרים הביעו תקווה לפתוח במרוץ הנהגה חדש במפלגה, תהליך שעשוי להימשך שבועות ואף חודשים.

למרות הלחצים הכבדים, סטארמר מסרב להתפטר. בנאום שנשא לפני פעילי המפלגה בלונדון, הזהיר כי פתיחה במרוץ הנהגה רק תוביל לכאוס פוליטי. הוא הבטיח להיות "נועז יותר" בניהולו, אך דבריו לא הצליחו להרגיע את הרוחות במפלגה.

המשבר הפוליטי כבר מחלחל אל הכלכלה הבריטית. הריבית על הלוואות ממשלתיות זינקה לרמות שלא נראו מאז המשבר הפיננסי של שנת 2008, והשווקים הפיננסיים מגלים סימני חוסר יציבות. כלכלנים מזהירים כי אי הוודאות הפוליטית עלולה לפגוע בצמיחה הכלכלית של הממלכה.

לפי תקנון מפלגת הלייבור, חברי פרלמנט יכולים ליזום הצבעת אי-אמון במנהיג. אם רוב חברי הסיעה מצביעים בעד אי-אמון, נפתח הליך בחירות חדש לראשות המפלגה. זהו הליך נדיר מאוד, שעלול לפרק את המשמעת הפנימית ולערער את מעמד הממשלה כולה.

חברת הפרלמנט קתרין וסט מובילה קו תוקפני וקוראת לשרי הקבינט לפעול להחלפת סטארמר. וסט איימה כי אם נאומו של ראש הממשלה לא יוביל לשינוי המצופה, היא תנסה לגייס את תמיכתם של 81 מחוקקים - המספר הנדרש לפי תקנון הלייבור כדי להכריז על בחירות חדשות להנהגה.

בסקרים אחרונים, אם הבחירות היו מתקיימות כיום, למפלגת הרפורמה השמרנית בראשות ניג'ל פאראג' יש סיכויים של 80% לזכות בראשות הממשלה יחד עם השמרנים. לעומת זאת, הסיכוי שהלייבור יזכה בבחירות חדשות עומד מבחינה סטטיסטית על 1 ל-30 בלבד.