היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב-מיארה, קוראת לשופטי בג"ץ להוציא צו המורה על הדחתו של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר | בן גביר מסר בתגובה: "פקידה עבריינית מפוטרת מנסה לקדם ביצוע הפיכה שלטונית במדינה דמוקרטית" (חדשות)
עיתון ה'וושינגטון פוסט' הודיע על פיטורים צפויים של כשליש מהעובדים. העורך הראשי של העיתון הבהיר כי "נדרש כיוון חדש ותשתית יציבה יותר לעתיד" | אחד הכתבים בעיתון, שביקש להישאר בעילום שם, תיאר את הפיטורים כ“מרחץ דמים” (בעולם)
עובדי גלי צה"ל טענו כי קיבלו עשרות מגישים המשמשים יועצים קיבלו הודעה שהעסקתם תוקפא כבר משבוע הבא | במשרד הביטחון מכחישים: "תהליך הארכת ההזמנות בעיצומו, החוזים יוארכו עד מועד סגירת התחנה" (בארץ, תקשורת)
עובדת מרפאה הפועלת תחת אחת מקופות החולים הגדולות פוטרה לאחר שניסתה להיכנס לתיקו הרפואי של שורד שבי, ללא צורך | החשודה נחקרה באזהרה ברשות להגנת הפרטיות, בחשד לביצוע עבירות של פגיעה בפרטיות, גילוי מידע שהגיע אליה בתוקף תפקידה וכן בדרך של עיבוד מידע אישי בלא הרשאה (בארץ)
בחברות המתמודדות עם עלויות מתייקרות, שינויים במדיניות וגידול מואץ של מערכות חכמות, התמונה ברורה: תהליכי אוטומציה מתרחבים, גיוס עובדים חדשים נעצר, והחשש לאובדן משרות הפך לחלק מהיומיום | מומחים מזהירים כי ללא השקעה נרחבת בהכשרה מותאמת לעידן הדיגיטלי, עובדי הדרג הנמוך והבינוני עלולים להישאר מאחור (כלכלה)
אלפי עובדים של 'אמריקן איירליינס' בדרגי ניהול ביניים במחלקות מרובות, כולל תפעול שדות תעופה, הנדסה, תמיכת לקוחות ושירותי טכנולוגיית מידע, הגיעו אמש לעבודה - רק כדי לגלות שהם מפוטרים | זו הסיבה למהלך הדרמטי (תעופה)
שלוש דיילות וותיקות שסירבו לעלות על טיסה בגלל שבמטוס היה חשד לפשפשים, הכריזו על עצמן כ"לא כשירות לטיסה" - והן פוטרו | החברה עומדת כעת בפני איום של שביתה, כאשר שני איגודי עובדים רבי עוצמה דורשים מהחברה להחזיר את אנשי הצוות לעבודה או להתמודד עם שביתה המונית (תעופה)
ענקיות הטכנולוגיה מובילות מהלך קיצוצים היסטורי - מגמה עולמית של מעבר לאוטומציה ובינה מלאכותית גורמת מדיניות רחבה של ארגון מחדש ולהעלמות של עשרות אלפי משרות | אינטל מתכננת פיטורים של עד 24% מהעובדים, מיקרוסופט מקצצת אלפי משרות, ובחברות הענק ההודיות נרשמים שיאי עזיבה | מטא, אמזון וגוגל פועלות להקטנת מצבת העובדים במקביל להרחבת תחומי הבינה המלאכותית (כלכלה)
ענקית התעופה הגרמנית לופטהנזה הודיעה כי תקצץ 4,000 משרות מנהלתיות עד שנת 2030 ותציב יעדי רווחיות גבוהים יותר, כחלק ממאמץ לשפר יעילות באמצעות דיגיטציה | איגוד הטייסים של החברה הודיע היום כי "רוב גדול" מחבריו תומך בהשבתה (תעופה)
על
רקע צונמי הפיטורים בחברות הענק בעמק
הסיליקון בכלל במיקרוסופט בפרט, בכיר בחברה המליץ לעובדים שפוטרו לאחרונה
בהצעה שתעזור להם להתמודד עם הקשיים
הנפשיים ולמצוא עבודה |
ההצעה עוררה סערה
והבכיר מהיר למחוק את ההצעה ההזויה (חדשות
טכנולוגיה)
יאיר בנו של ראש הממשלה נתניהו, פועל לאחרונה במטרה להביא לפיטוריו של יו"ר וועדת החו"ב יולי אדלשטיין, מי שמעכב את חקיקת חוק הגיוס, במטרה להצליח לשמור על ממשלת אביו | גורמים בקואליציה טענו: "אדלשטיין הראה נכונות להגיע לנוסח" (פוליטי)