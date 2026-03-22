מתנה אישית הפכה למלחמה: "הבעל לקח את הרכב בעורמה"

מדובר בבני זוג שנישאו בשנת תשנ"א והקימו משפחה ברוכת ילדים. לאורך שנות הנישואין, ניהל הבעל חברה עסקית מצליחה, שדרכה נרכשו נכסים שונים לרווחת המשפחה, וביניהם רכב בשווי מאות אלפי שקלים ששימש את האישה באופן בלעדי.

עם החרפת המשבר האישי בין הצדדים, הורה הבעל ליטול את הרכב מידי האישה בעת שהוכנס לטיפול תקופתי, בטענה כי מאחר שהאישה פוטרה מעבודתה בחברה, פקעה זכותה להחזיק בנכס השייך למעסיק.

הכרעת הדין: "סכסוך משפחתי, לא עסקי"

השופט בבית המשפט חיפה דחה את טענות הבעל בערעור, תוך שהוא מאמץ את קביעת הערכאה הקודמת. בית המשפט עמד על כך שהגבולות בין ניהול החברה לבין ניהול החיים הפרטיים היו "עמומים" לאורך השנים.

נקודות מרכזיות בהחלטה:

מתנה בתוך המשפחה: בית המשפט מצא תשתית לכך שהרכב ניתן לאישה כמתנה אישית לשימושה הבלעדי, ללא קשר אמיתי לתפוקת עבודה כזו או אחרת.

בית המשפט מצא תשתית לכך שהרכב ניתן לאישה כמתנה אישית לשימושה הבלעדי, ללא קשר אמיתי לתפוקת עבודה כזו או אחרת. העדר יחסי עובד-מעביד בפועל: התברר כי למרות הנפקת תלושי שכר, האישה לא עבדה בפועל בחברה, והשכר שולם כחלק מההסדרים הכלכליים הפנימיים של הבית.

התברר כי למרות הנפקת תלושי שכר, האישה לא עבדה בפועל בחברה, והשכר שולם כחלק מההסדרים הכלכליים הפנימיים של הבית. מניעת צעדים חד-צדדיים: השופט הדגיש כי המערכת המשפטית נדרשת להתערב כדי למנוע "התנהלות כוחנית" וצעדים חד-צדדיים שנועדו לשנות את המצב הקיים בעיצומו של הליך בירור הזכויות.

סוף דבר: השבת המצב לקדמותו

בסיכומו של הדין, נקבע כי הסמכות לדון בעניין נתונה לבית המשפט לענייני משפחה, שכן מדובר בסכסוך אישי ולא במחלוקת דיני עבודה רגילה.

הערעור נדחה, ונקבע כי על הרכב לשוב לידי האישה לאלתר. כמו כן, הבעל חויב בתשלום הוצאות משפט בסך 7,500 שקלים.