בצעד חריג, הפך בית המשפט המחוזי את ההחלטה הקודמת והרחיק את יונתן אוריך ממרכז העצבים של המדינה. השופט חשף בדיון: אוריך החליף טלפון יום אחרי המעצר ולא סיפק הסבר - "מדובר בחשד בעוצמה גבוהה, אי אפשר להחזירו לזירת העבירה" | החלטה דרמטית בפרשת ההדלפה (בארץ)
יום דרמטי בעדות נתניהו: ראש הממשלה קיבל מעטפה בעיצומו של הדיון וביקש דיון דחוף בדלתיים סגורות - השופטים והפרקליטות התכנסו בלשכה • במקביל, חוקר המשטרה סנ"צ בדימוס נעמן נותר ללא מענה לשאלות השופטים: "מדוע לא הצגתם לנתניהו אף כתבה שתתמוך בשוחד?" • כפי שפורסם בדיווחים מבית המשפט (משפט, פוליטי)
בית המשפט המחוזי קבע כי חשיפת פרטי תובע במסמך שהוגש בהליך פומבי אינה פגיעה בפרטיות אף אם הפרסום נעשה ברשת החברתית | השופט ביטל פסק דין קודם שחייב את המפרסם בפיצוי של 10,000 שקלים וקבע כי "התובע בחר להגיש את פרטיו ביוזמתו" ולכן הפרסום מותר (בארץ)
ראש הממשלה ממשיך להעיד הבוקר במשפטו, וגם היום עדותו תקוצר לאחר שהעביר מעטפה ביטחונית חשובה לעיון השופטים | פרקליטו הגיב לדיווחים על כך שרה"מ שיקר לבית המשפט: "הוא היה בעניינים יותר דחופים מהכנסת" (משפט)
התנועה לאיכות השלטון הגישה תלונה לנציב תלונות הציבור על שופטים נגד השופט מנחם מזרחי, נשיא בית משפט השלום ראשון לציון, בטענה להתנהלות שפוגעת באמון הציבור ובשלטון החוק | התלונה נוגעת להחלטתו לדחות את בקשת המשטרה להאריך את התנאים המגבילים על יונתן אוריך, יועצו לשעבר של נתניהו, תוך הסתמכות חריגה על דברי ראש הממשלה | בית המשפט המחוזי בראשות השופט עמית מיכלס הפך את ההחלטה וביקר אותה בחריפות, תוך ציון שימוש בלתי תקין בחומרי חקירה חסויים והפרת כללי אתיקה שיפוטיים (משפט)
רומן זדורוב ישב בכלא בישראל במשך כמעט 17 שנים, לאחר שנחשד והורשע ברצח הנערה תאיר ראדה | לפני כמעט שנתיים הוא זוכה במשפט חוזר שנערך לו וכעת הוא צפוי לקבל מהמדינה פיצוי כספי בסך 17 מיליון שקלים על השנים הארוכות שהיה במאסר (משפט)