השופטת במשפט נתניהו זעמה על עורך דינו: "אדוני חצוף!"

טונים צורמים, כעס והטחת האשמות הדדית חסרת תקדים: אירוע חריג ויוצא דופן נרשם הבוקר (שני) באולם בית המשפט המחוזי בירושלים, במהלך שלב חקירתו הנגדית של ראש הממשלה בנימין נתניהו במשפטו.

עימות חזיתי קשה ויוצא דופן התפתח בין ראש הרכב השופטים, השופטת רבקה פרידמן-פלדמן, לבין סנגורו של נתניהו, עורך הדין עמית חדד, שהסתיים בנזיפה חמורה ובהאשמות בחוצפה.

הדרמה החלה כאשר נציג התביעה, עו"ד אלון תדמור מטעם פרקליטות המדינה, הציג לנתניהו על דוכן העדים קטע מתומלל מתוך שיחת ההקלטה המפורסמת בינו לבין המוציא לאור של ידיעות אחרונות, ארנון (נוני) מוזס (במסגרת תיק 2000).

עו"ד עמית חדד קפץ ממקומו והתנגד נחרצות למהלך. חדד טען בטון מתוח כי התובע תדמור מציג תמונה חלקית ומעוותת, ומעלים בכוונה מנתניהו חלק קריטי וחשוב מהמשך אותה השיחה, שיכול לשפוך אור אחר על הדברים. התובע תדמור לא נשאר חייב, הדף את הטענות על הסף והגיב מיד: "זו האשמת שווא".

השופטת התערבה – הסנגור עקץ

בשלב זה התערבה ראש ההרכב, השופטת פרידמן-פלדמן, ובחנה את חומרי החקירה והפרוטוקול. לאחר בדיקה קצרה, קיבלה השופטת את עמדת הפרקליטות, קבעה כי התביעה פועלת כשורה וכי תוכן השיחה המלא עומד לרשות ההגנה והוצג לנתניהו.

החלטת השופטת קוממה את עו"ד חדד, שאיבד את סבלנותו ושיגר לעברה עקיצה חריפה וישירה בציניות גלויה: "גבירתי סניגורית מצוינת, וואו. היא יכולה לשבת פה ולהיות סניגורית של התביעה".

"אדוני חצוף, זו לא הפעם הראשונה"

האמירה הקשה של חדד, המאשימה למעשה את השופטת במשוא פנים לטובת הפרקליטות, חוללה סערה מיידית באולם. השופטת פרידמן-פלדמן, המוכרת בדרך כלל בניהול דיונים שקט ומאופק, הגיבה בזעם מופגן, הכתה על השולחן וגערה בסנגור פעם אחר פעם: "אדוני חצוף! אדוני חצוף! אדוני ישמור על כבודו של בית המשפט".

השופטת לא עצרה שם והוסיפה נזיפה אישית חריפה: "אדוני חצוף, זו לא הפעם הראשונה שזה קורה, אבל זו הפעם הראשונה שאני אומרת את זה בקול רם באולם".

למרות המתח המריא לשמיים, עו"ד חדד סירב להתקפל או להתנצל על סגנונו, וענה לשופטת בביטחון: "אני חושב שמגיעה לי התנצלות על הדברים".

השופטת פרידמן-פלדמן קטעה את דבריו באופן חד-משמעי וסיכמה בדיון: "שאדוני יעיין בפרוטוקולים של הדיונים. עכשיו אדוני יישב במקומו".