הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי ( Yonatan Sindel/Flash90 )

פרטים חדשים נחשפו אמש (רביעי) בפרשת ההדלפות, כאשר מהדורת החדשות של ערוץ 13 פרסמה קטעים מתוך עדותו המשטרתית של הרמטכ"ל לשעבר, הרצי הלוי. העדות, שנגבתה ביחידת להב 433, שופכת אור חדש על הרגעים שבהם התגלתה ההדלפה של מסמכים מסווגים לעיתון הגרמני "בילד" – פרשה שהפכה לאחד מפרקי השחיתות הרגישים ביותר במערכת הביטחון.

כזכור, החקירה מתמקדת בחשד כי צחי ברוורמן, ראש הסגל לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ניסה לשבש את חקירת ההדלפה באמצעות פגישה לילית עם אלי פלדשטיין. נגד ברוורמן כבר התקבלה החלטה בפרקליטות על הגשת כתב אישום, בכפוף לשימוע, ואילו ביום חמישי הודיעה היועצת המשפטית לממשלה על החלטתה להגיש כתב אישום גם נגד יונתן אוריך, יועצו לשעבר של נתניהו. "אני מאשר את זה": הרגע שבו התגלתה ההדלפה ב-14 בינואר השנה התייצב הלוי במשרדי יחידת להב 433 למתן עדות פתוחה. בעדותו שחזר הרמטכ"ל לשעבר כיצד במהלך יום עמוס במיוחד, רגע לפני שיצא לסיור באחת מזירות הלחימה, ניגש אליו עוזרו חיים בן מויאל ועדכן אותו באירוע חריג: דליפה של חומר מודיעיני גולמי שהגיע ממקור רגיש בחמאס, לצד בקשה לפתוח בחקירה מיידית לאיתור המדליף. חוף נפרד בלי הפרדה: עיריית הרצליה עוררה סערה קובי ישראל | 08.07.26 "אני מאשר את זה", כך תיאר הלוי את תגובתו המיידית באותו הרגע הקריטי. על פי דבריו, הדאגה המרכזית שעמדה על הפרק הייתה שארגון חמאס יצליח לזהות מאין הגיע המידע, מה שיוביל לשריפת מקור מודיעיני יקר ערך. למרות חומרת האירוע, הלוי ציין כי ביקש שלא לקבל עדכונים שוטפים על מהלך החקירה, מתוך אמון מלא באנשי המקצוע המנהלים אותה.

יונתן אוריך ( צילום: Jonathan Shaul/Flash90 )

מדוע לא עדכן את ראש הממשלה?

אחד הנושאים המרכזיים שעלו בעדות נגע לשאלה מדוע לא עודכנה לשכת ראש הממשלה על פתיחת החקירה. הלוי הבהיר כי אינו מכיר נוהג של דיווח ללשכה על פתיחת חקירות, אלא אם קיים צורך מבצעי בוער. "לו הייתי חש שאנו נמצאים בסכנה לאובדן מקור, הייתי מעדכן את ראש הממשלה מסיבות מבצעיות, אך זה לא היה המצב הפעם", הסביר בעדותו.

הלוי לא חסך את ביקורתו כלפי הטענות שנשמעו בתקשורת באותם ימים, לפיהן החקירה נתפרה על ידי צה"ל והשב"כ במטרה לפגוע בכוורת של ראש הממשלה. הוא דחה טענות אלו מכל וכל וכינה אותן "אמירות הזויות".

הנהלים הברורים: רק דרך המזכיר הצבאי

כאשר עומת עם גרסתו של החשוד ארי רוזנפלד – שטען כי העברת המסמך נועדה להבטיח שראש הממשלה ייחשף אליו – שרטט הלוי את הנהלים הברורים של מערכת הביטחון: הדרך היחידה והמקובלת להעברת תוצרים מודיעיניים לעיונו של ראש הממשלה היא דרך המזכיר הצבאי בלבד.

הרמטכ"ל לשעבר נשאל גם לגבי היכרותו המוקדמת עם אלי פלדשטיין טרם מעצרו, והשיב כי לא הכיר אותו כלל. הקשר היחיד לנושא, לדבריו, הסתכם בשיחה קצרה שקיים עם נתניהו לבקשתו של דובר צה"ל דאז, דניאל הגרי. בשיחה זו, שעסקה במינוי דובר צבאי ללשכת רה"מ, המליץ הלוי שהעבודה מול התא הכתבים הצבאיים תישאר בסמכותו הבלעדית של דובר צה"ל. עם זאת, הלוי העיד כי "רה"מ לא הגיב ולא שינה כלום".

אלי פלדשטיין | ארכיון ( צילום: Sraya Diamant/Flash90 )

עדי תביעה מרכזיים נגד אוריך

הדיווח על עדותו של הלוי מגיע בהמשך לפרסום בחדשות 13 על ההחלטה להעמיד לדין את יונתן אוריך. על פי הפרסומים, הלוי וראש השב"כ לשעבר רונן בר צפויים לשמש כעדי תביעה מרכזיים בתיק זה. שניהם קבעו בעדותם במשטרה כי עצם הדלפת המסמכים המסווגים ל"בילד" הסבה נזק כבד לביטחון המדינה בשל החשיפה והסיכון של מקורות המודיעין – קביעה מקצועית שסייעה לפרקליטות לבסס את האישומים נגד אוריך.

כתב האישום שהוגש נגד אוריך כולל שני מעשים של מסירת ידיעה סודית עם כוונה לפגוע בביטחון המדינה, וכן עבירה של השמדת ראיה. פרקליטיו של אוריך, עמית חדד ונועה מילשטיין, מסרו בתגובה כי "החלטת הפרקליטות להגיש כתב אישום נגד יונתן אוריך בתיק הבילד היא החלטה שגויה ומנותקת מחומר הראיות".

יצוין כי אוריך עצמו הגיב בסרקזם להחלטת היועצת המשפטית לממשלה, וכתב ברשתות החברתיות: "קטע שהיועמ"שית היוצאת ויתרה לי על הוצאה להורג". התגובה עוררה ביקורת חריפה מצד העיתונאי בן כספית, שכתב: "אם זה היה הפוך, בקטאר כבר היית מתנדנד על החבל".