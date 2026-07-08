תקרית ימית חריגה ומדאיגה התרחשה בתקופה האחרונה במזרח הים התיכון, כאשר ארבע משחתות של הצי הטורקי ביצעו תמרון התקרבות מכוון לעבר ספינת טילים של חיל הים הישראלי. האירוע, שכעת הותר לפרסום, מעלה חששות כבדים בדבר הסלמה פוטנציאלית בין שתי המדינות במרחב הימי.

התקרית התרחשה במהלך תרגיל צבאי רב-לאומי שבו השתתף חיל הים הישראלי יחד עם ציי יוון וקפריסין באזור תעלת קפריסין, ממערב לאי. במהלך האימון המשותף, צמצמו המשחתות הטורקיות את הטווח במהירות רבה והגיעו למרחק של מאות מטרים ספורים בלבד מהספינה הישראלית, תוך שהן מלוות אותה בהפגנתיות ומשבשות את מהלך התרגיל המתוכנן.

פיקוד חיל הים הורה: התרחקו מיידית

במטרה למנוע התדרדרות לעימות חמוש והסלמה אזורית רחבה יותר, הורה פיקוד חיל הים לספינה הישראלית לשנות את נתיב הפלגתה ולנתק מגע עם הכוחות הטורקיים. ההחלטה התקבלה בזמן אמת על ידי המפקדים בשטח, תוך הערכה מדוקדקת של הסיכונים הכרוכים בהמשך השהייה באזור.

גורמים במערכת הביטחון מסרו כי המהלך הטורקי לא היה מקרי אלא מתוכנן מראש, במטרה ליצור חיכוך מכוון ולהעביר מסר ברור לישראל ולשותפותיה האזוריות. על פי הערכות, אנקרה ביקשה לאותת נגד שיתוף הפעולה ההולך ומתהדק בין ירושלים, אתונה וניקוסיה בתחומי הביטחון והאנרגיה.

שלושה יעדים מרכזיים מאחורי הפרובוקציה

במערכת הביטחון ובדרג המדיני מזהים שלושה מניעים עיקריים שעמדו בבסיס המהלך הטורקי החריג. ראשית, אנקרה מבקשת לשבש את הציר המשולש בין ישראל, יוון וקפריסין - שיתוף פעולה צבאי ואנרגטי שנתפס בעיני הממשל הטורקי כניסיון לכתר את המדינה במרחב הימי ולצמצם את חופש התמרון שלה.

שנית, טורקיה מנסה לכפות באופן אקטיבי את דוקטרינת 'המולדת הכחולה' שלה - תפיסה ימית המנכסת לה שטחים נרחבים מתוך המים הכלכליים של קפריסין ויוון. הפגנת הריבונות הימית באמצעות תמרונים צבאיים היא חלק מאסטרטגיה רחבה יותר של אנקרה לבסס את נוכחותה במזרח הים התיכון.

שלישית, הרקע המיידי לתקרית מתוח במיוחד בעקבות חסימתו של משט 'Global Sumud' הפרו-פלסטיני שיצא מטורקיה. המשט, שנעצר בים על ידי חיל הים הישראלי, עורר זעם רב באנקרה והוביל להחרפת הלחץ הטורקי על ישראל במישור הימי.