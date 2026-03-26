צה"ל הכה בלב איראן עם השמדת ספינות הטילים בים הכספי, בעוד הצפון סופג מטחים ישירים בחיפה ובקריית שמונה. במקביל, סערה בעולם התורה: הנחיות חירום לבחורי הישיבות לקראת בין הזמנים ומעצר דרמטי של אברך במודיעין עילית בחשד להסתה נגד הגיוס (מעייריב)
נמל בנדר עבאס – שער הסחר הגדול של איראן ובסיס ימי מרכזי במפרץ הפרסי – ניצב בימים אלה בלב מתקפה חסרת תקדים הפוגעת בתשתיות הכלכליות והצבאיות של טהרן | בתוך יממה אחת בלבד דווח על שורה ארוכה של תקיפות מדויקות שהכו בלב הפעילות הימית של הרפובליקה האסלאמית (העולם הערבי)
הנשק שישנה את המצולות: לוקהיד מרטין חושפת את ה-Lamprey, רחפן תת-ימי שנצמד לספינות וצוללות בחשאיות. הוא מסוגל לשגר טורפדות, להפעיל מל"טים ולהכווין מטוסי F-35 לתקיפות מדויקות. המהפכה הימית כבר כאן (בעולם)
לוקהיד מרטין חושפת את ה-Lamprey: כלי השיט האוטונומי שמשנה את מאזן הכוחות מול איומי איראן בעזרת יכולת ייחודית להיצמד לספינות ולתפוס "טרמפ" חשאי | הטורף השקט מהמצולות משגר כטב"מים וטורפדות כדי להבטיח עליונות ימית וגישה בטוחה בזירות הלחימה המורכבות ביותר (חדשות צבא)
על רקע המתיחות והחשש מתקיפה משמרות המהפכה מציפים את הרשת בתיעודים של ה"שהיד באגרי" – נושאת הכטב"מים שאמורה לשנות את מאזן הכוחות הימי | האם מדובר בספינת הסבה צבאית הכוללת שילוב מוזר בין נחילי כטב"מים מתאבדים לבין פינוקים כמו מרפאת שיניים ומגרש כדורגל סינתטי (חדשות צבא)
חימוש צה"לי שנורה במסגרת ניסוי אשר שוגר לעבר הים התיכון, התפוצץ כשני קילומטרים בלבד מכוח של חיל הים | הכוח הימי לא נפגע | האירוע החריג מתוחקר על ידי מפקד בסיס אשדוד בחיל הים - שאמון על הזירה הדרומית במישור החוף (צבא)
מבין חילות הצבא, חיל הים נחשב כיום לפחות לוחמני, אך בשתי מלחמות העולם דווקא הזירה הימית הייתה זו שהכריעה - זהו סיפור ההטעיה הימית הגדול בהיסטוריה, כשגרמניה חיפשה ספינת תענוגות ב‘העתק הדבק’ לספינה בריטית | קרב מדמם שממנו יצאו שני הצדדים טרופים וליקקו פצעים | "יעלו שמים ירדו תהומות" (מגזין בבלי)
בעידן של בינה מלאכותית וכלי שיט אוטונומיים, מסתמנת שקיפות חסרת תקדים במעמקי האוקיינוס. טכנולוגיות מתקדמות מסוגלות לזהות צוללות לפי טביעתן המגנטית, תנועתן או אפילו האדוות שהן יוצרות על פני המים – ומאיימות לשים קץ לעידן החשאיות שהגדיר את המלחמות התת-ימיות במשך יותר ממאה שנה (טכנולוגיה)
חיל הים עצר הלילה שני כלי שיט שניסו לשבור את המצור הימי על רצועת עזה. על הסיפון היו כ־150 פעילים, שהועברו לנמל אשדוד. בישראל אומרים כי הפעילים "ניסו להצית עימות פוליטי נוסף במסווה של סיוע הומניטרי" (צבא, מדיני)