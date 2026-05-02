ביום חמישי השתלטו לוחמי שייטת 13 ליד חופי יוון על כ-20 ספינות שהובילו את "משט החירות" במטרה לשבור את המצור הימי על רצועת עזה. סה"כ נעצרו למעלה מ-170 פעילים אנטי-ישראלים.

בסך הכל, כ-58 כלי שיט שעליהם 404 פעילים אנטי-ישראלים יצאו לפני עשרה ימים מברצלונה. המשט עבר באי סיצליה והמשיך לכיוון כרתים, משם התכוונו הפעילים להגיע עד לחופי עזה.

מאוחר יותר התברר כי שני פעילי חמאס הם חלק מהעצורים, והיו גם המוח שמאחורי ארגון האירוע. בניגוד לשאר הפעילים הפרו-פלסטינים שהורדו ביוון, הם הובאו לחקירה בישראל.

בצעד חריג, בצה"ל החליטו בפעם הראשונה כי את כלי השיט שעליהם השתלט חיל הים לא יביאו לארץ, והן הושארו כך בלב ים.

בינתיים, על פי דיווח בחדשות 12, בחיל הים נערכים לאפשרות שייצא משט נוסף בקרוב מטורקיה, אם זה אכן יקרה, זה צפוי להיות אירוע הרבה יותר מורכב. נבדקת ההשערה שיוחלט לשלוח למשט החדש ספינת ליווי של חיל הים הטורקי - מה שיהפוך להיות אתגר גדול.