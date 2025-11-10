הפרקליטות הגישה היום לבית המשפט המחוזי בחיפה בקשה להחרים לצמיתות 50 כלי שיט זרים של משט "סומוד" שניסו להפר את הסגר הימי על רצועת עזה | מהבקשה עולה, כי חלק לא מבוטל מכלי השיט היו בבעלות ארגון חמאס | הדין הבין-לאומי מעניק למדינות את הזכות לתפוס כלי שיט שמנסים להפר סגר ימי, ולביהמ"ש סמכות להורות על החרמתם (משפט, בארץ)
מרצה אקדמית ממכללה בצפון פרסמה פוסט ברשת החברתית שלה, בו היא כתבה דברים נוראיים נגד מדינת ישראל | בחוג הפרופסורים קוראים למועצה להשכלה גבוהה ולשר החינוך "להחיל כללי אתיקה מחייבים באקדמיה, שיבדילו בין חופש מחשבה לחופש השמצה, ויקבעו מנגנון ברור להשעיה של מרצים הפועלים נגד המדינה (חדשות בארץ)
חיל הים עצר הלילה שני כלי שיט שניסו לשבור את המצור הימי על רצועת עזה. על הסיפון היו כ־150 פעילים, שהועברו לנמל אשדוד. בישראל אומרים כי הפעילים "ניסו להצית עימות פוליטי נוסף במסווה של סיוע הומניטרי" (צבא, מדיני)
הפעילה האנטישמית גורשה בפעם השנייה מישראל, לאחר שהגיע אליה בצורה לא חוקית ופרובקטיבית. בשבדיה דווח כי בישראל התעללו בה בעת המעצר ומשרד החוץ פרסם לפני זמן קצר הודעת הבהרה המנסה למזער את הנזקים התקשורתיים (חדשות בעולם)
137 פעילים נוספים מהמשט לעזה גורשו מישראל ובהם גם "הפעילה הסביבתית" השבדית גרטה טונברג | לפי משרד החוץ הטורקי, 137 המגורשים הועלו על טיסת טורקיש איירליינס מישראל, שנחתה אחר הצהריים באיסטנבול | מדובר במטוס הראשון של טורקיש שנוחת בישראל לאחר שנתיים (מדיני, תעופה)
עשרות אלפים יצאו הלילה לרחובות ערי אירופה במחאה על השתלטות חיל הים על משט "סומוד" לעזה | בברצלונה נופצו חלונות חנויות, במדריד אלפים צעדו לעבר משרד החוץ, בלונדון ובג'נבה התפתחו עימותים אלימים עם המשטרה | באיטליה הכריזו איגודי עובדים על שביתה כללית ששיתקה תחבורה, תעופה ונמלים | גם במנצ'סטר, שעות אחרי פיגוע רצחני נגד יהודים, הפגינו מאות בקריאות "חופש לעזה" | בישראל נערכים לגירוש הפעילים (עולם)
כוחות צה"ל סיכלו היום (ה') את משט "סומוד" שניסה להפר את הסגר הימי ברצועת עזה. במבצע, שנמשך כ-12 שעות, השתתפו מאות לוחמים מיחידות שונות, ובמהלכו השתלטו לוחמי שייטת 13 על שש הספינות המובילות. כל כלי השיט נגררו לנמל אשדוד והפעילים נעצרו, ביניהם גרטה טונברג שהשתתפה גם במשט קודם (צבא)
לא פחות מ-47 ספינות וסירות עושות את דרכן בשעה זו לכיוון חופי ישראל, במטרה "לשבור את המצור" על רצועת עזה | בשונה מהפעם הקודמת בה סירה בודדת ניסתה לחדור למים הטריטוריאליים של ישראל, הפעם יהיה זה אתגר שונה וגדול בהרבה עימו תיאלץ ישראל להתמודד (חדשות)
ישראל נמצאת במשבר היסטורי ביחסיה עם המערב בכלל ומדינות אירופה בפרט | בשעות אלו עושה את דרכו לעזה משט נוסף שמורכב מעשרות ספינות "סיוע", איטליה הצטרפה לספרד והודיעה כי תשלח שתי ספינות מלחמה ללוות את המשט | מדובר באירוע חסר תקדים בו ספינות מלחמה ישראליות ואירופאיות עלולות למצוא את עצמן "ראש בראש" (מדיני)
גרטה טונברג, שכבר קיבלה את המעמד הרשמי 'פרסונה נון גראטה' בישראל, ניסתה לצאת אמש להרפתקה נוספת במשט השני שלה לעזה, לאחר שנעצרה בישראל וגורשה | אלא שהפעם, משהו 'לא הלך' והספינות נאלצו לשוב על עקבותיהן (מדיני)
פעילת האקלים הפרו־פלסטינית גרטה טונברג יצאה היום מספרד במשט נוסף | הפעם משתתפות עשרות סירות ומאות פעילים מ־44 מדינות, במטרה להקשות על ישראל למנוע את ההגעה | אחד המארגנים, סעיף אבו כושכ, קרא לממשלות להפעיל לחץ דיפלומטי לאפשר מעבר בטוח | בישראל מזכירים כי מאז 2007 מוטל מצור ימי על הרצועה למניעת הברחת נשק לחמאס (בעולם)
פעילת הסביבה הפרו פלסטינית גרטה טונברג הודיעה הלילה בחשבון האינסטגרם שלה כי ב-31 באוגוסט תקיים, ביחד עם פעילים נוספים, ניסיון נוסף לעשות משט לרצועת עזה, לאחר שהמשט הקודם "מדלין", נכשל כשנתפס בידי כוחות צה"ל (בעולם)
המדינה הגישה היום בקשה לבית המשפט בחיפה, להחרים לצמיתות לטובת אוצר המדינה את האונייה "מדלין" מ"משט החירות", שעליה השתלט צה"ל בחודש שעבר בעת שניסתה להפר את הסגר הימי על רצועת עזה | "כלי השיט התעלם מן הקריאות שנקראו לו, שוב ושוב, לעצור" נכתב (בארץ)
כחודש אחרי שכוחות חיל הים עצרו את הספינה ״מדלן״ עם הפעילה גרטה תונברג, משט נוסף יצא היום לעזה | הספינה ״חנדלה״ הפליגה בצהרי היום מנמל סירקוזה שבסיציליה כשעל סיפונה 15 פעילים פרו פלסטיניים, במטרה ״לשבור את המצור על עזה״ (בעולם)