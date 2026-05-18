נתניהו משוחח עם מפקד השייטת ( צילום וידאו: איתי בית-און/ לע״מ )

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום (שני) לבור הפיקוד של חיל הים בקריה בתל אביב, בליווי שר הביטחון ישראל כ״ץ והרמטכ״ל רב-אלוף אייל זמיר. במהלך הביקור צפה ראש הממשלה בזמן אמת בהשתלטות כוחות הביטחון על משט תומכי הטרור שיצא מטורקיה, שהתכוון לפרוץ את הסגר הימי על חופי רצועת עזה.

במהלך הביקור קיבל ראש הממשלה סקירה מפורטת ממפקד חיל הים, אלוף אייל הראל, על המבצע המתנהל בלב ים. כוחות שייטת 13 פעלו להשתלט על כלי השיט שעושים את דרכם לכיוון חופי עזה, במסגרת אכיפת הסגר הימי על הרצועה. "אתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל" ראש הממשלה נתניהו עלה בקשר ישיר עם מפקד שייטת 3 במהלך המבצע, ושיבח את הלוחמים על פעולתם המקצועית. "תעבירו בבקשה את ברכותיי לכל חיילי הכוח", מסר נתניהו למפקד. "אני חושב שאתם עושים עבודה יוצאת מן הכלל, גם במשט הראשון וגם בחלק הזה, ובעצם מבטלים תוכנית זדונית שנועדה לפרוץ את הבידוד שאנחנו עושים למחבלי החמאס בעזה". בנט ואיזנקוט נפגשו אתמול: דנו במהלכים בגוש התיקון דוד קליין | 15:57 לפיד מאיים על ח"כי הליכוד: "נתלה את הפרצופים שלכם בכל פינה במדינה" דוד קליין | 14:49 ראש הממשלה הדגיש את האופן המקצועי שבו מתבצעת הפעולה: "אתם עושים את זה בהצלחה יתרה, ואני חייב להגיד גם בשקט, ובוודאי בפחות בולטות ממה שהאויבים שלנו ציפו". בסיום דבריו הוסיף נתניהו: "לכן ברכות מכל הלב. תמשיכו עד הסוף. המים נראים פשוט נהדר. הייתי רוצה להיות אתכם".

נתניהו משוחח עם מפקד השייטת ( צילום: איתי בית-און/ לע״מ )

רקע: המשט מטורקיה

כפי שדווח בבבלי, המשט שיצא מטורקיה כולל עשרות כלי שיט עם מאות פעילים אנטי-ישראליים מ-45 מדינות. המשט, המכונה "צי העמידה האיתנה", יצא לדרך במטרה מוצהרת לשבור את המצור הימי על רצועת עזה ולהעביר ציוד הומניטרי ישירות לחופי הרצועה.

חיל הים עקב מקרוב אחר נתיב ההפלגה מרגע יציאת הספינות מנמל מרמריס הטורקי. ונערך מראש לבלום את המשט, בהתאם לנהלים שנקבעו בעקבות משטים קודמים שנבלמו על ידי כוחות הביטחון.

"פרובוקציה שמשרתת את חמאס"

משרד החוץ הישראלי הגיב בחריפות למשט וקרא למשתתפים לשנות כיוון באופן מיידי. "מדינת ישראל קוראת לכלל המשתתפים בפרובוקציה הזו לשנות כיוון ולחזור על עקבותיהם באופן מיידי", נמסר במשרד. "תכליתו של המשט הנוכחי היא לשרת את מטרותיו של ארגון חמאס, להסיט את תשומת הלב הבינלאומית מכך שחמאס מסרב להתפרק מנשקו, ולסכל את התקדמותה של תוכנית השלום של טראמפ".

יצוין כי בין המשתתפים במשט זוהו פעילים בעלי קשרים לארגון IHH הטורקי, שארגן בעבר את משט המרמרה שהסתיים בעימות אלים עם כוחות הביטחון. גורמי ביטחון מעריכים כי המשט הנוכחי מהווה ניסיון נוסף לערער את הסגר הימי על עזה ולהעניק לגיטימציה לפעילות חמאס.