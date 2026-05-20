תאונה קטלנית בכביש 7 סמוך למחלף שורק: שני הרוגים ושבעה פצועים

משאית התנגשה במיניבוס נוסעים בשעות הלילה • נער בן 15 וצעירה בת 20 נהרגו במקום • שלושה פצועים קשה פונו לבתי החולים | הפרטים המלאים (בארץ)

התאונה בכביש 7 (צילום: מד"א)

תאונת דרכים קטלנית אירעה הלילה (רביעי) בכביש 7, סמוך למחלף שורק, כאשר משאית התנגשה במיניבוס נוסעים. בתאונה נהרגו שני בני אדם: נער כבן 15 וצעירה כבת 20, ושבעה נוספים נפצעו בדרגות חומרה שונות.

הדיווח על ה הקשה התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב לכיש סמוך לשעה 00:27 לאחר חצות. כוחות חירום רבים, בהם של מד"א וארגוני ההצלה, הוזעקו במיידי לזירה ומצאו תמונה קשה במיוחד.

הצוותים הרפואיים שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותם של שני נפגעים: נער כבן 15 וצעירה כבת 20, שנפטרו כתוצאה מהחבלות הקשות שספגו בהתנגשות. מדובר באחת מתאונות הדרכים הקשות שהתרחשו בימים האחרונים בכבישי הארץ.

בנוסף לשני ההרוגים, העניקו כוחות החירום טיפול רפואי מציל חיים לשבעה פצועים נוספים שנמצאו בזירה. שלושה מהם הוגדרו כפצועים קשה: נערה בת 16 שהייתה מעורפלת הכרה, צעירה כבת 20 שהייתה מחוסרת הכרה, ונער בן 17 שהיה בהכרה אך סבל מחבלות קשות.

ארבעה פצועים נוספים הוגדרו כפצועים קל, וכולם קיבלו טיפול רפואי ראשוני בזירה. כלל הפצועים פונו לבתי החולים "אסותא" באשדוד ו"קפלן" ברחובות להמשך טיפול רפואי.

כוחות משטרה שהגיעו למקום החלו בחקירת נסיבות התאונה הקשה. בוחני תאונות הדרכים פועלים לבירור השאלה כיצד התרחשה ההתנגשות בין המשאית למיניבוס, ומה הובילו לתוצאות הקטלניות.

יצוין כי בשבועות האחרונים נרשמה עלייה מדאיגה במספר תאונות הדרכים הקשות בכבישי הארץ, והרשויות קוראות לנהגים להקפיד על זהירות מירבית ועל כללי התנועה.

