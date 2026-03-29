עיתונאי חדשות 12 משה נוסבאום נפצע באורח בינוני לאחר שמעד בכביש ונפגע על פי החשד מרכב חולף במעבר חצייה בהרצליה | נוסבאום פונה לבית החולים בילינסון כשהוא סובל מחבלות בגופו, ובני משפחתו מסרו שמצב רוחו טוב | לפני ארבע שנים אובחן נוסבאום כחולה בניוון שרירים (ALS) (בארץ, עיתונות)
הולכת רגל כבת 20 נהרגה כתוצאה מפגיעת רכב ברחוב מנחם בגין ברחובות | יוסף חיים מלוקה שהגיע ראשון לזירה חובש איחוד הצלה מסרו: "נמסר לנו בזירה שמדובר בהולכת רגל שנפגעה מרכב פרטי, עוברי אורח סיפרו שבדרכה למרחב מוגן בעקבות האזעקות נפגעה מרכב, למרבה הצער נקבע מותה בזירה עקב אופי הפציעות הקשות מהן סבלה" (בארץ)
הידרדרות דרמטית במצבו של הילד בן ה-11 שנפגע מוקדם יותר היום מאוטובוס ברחוב אבא שאול בביתר עילית. למרות שפונה תחילה במצב בינוני, בבית החולים הדסה עין כרם מצבו הוגדר אנוש, והרופאים נלחמים כעת על חייו. המשפחה מתחננת: "קירעו שערי שמיים" (בארץ, חרדים)
11 בני אדם נפצעו בתאונת דרכים קשה בין אוטובוס לרכב פרטי בכביש 25. צוותי מד"א פינו לסורוקה אישה במצב בינוני ועשרה פצועים נוספים. כוחות החילוץ חילצו מהאוטובוס 22 צעירים שהיו בדרכם ליעדם - האירוע הסתיים בנס ללא הרוגים (בארץ)
שתי נשים נפצעו היום בינוני לאחר שרכבן התדרדר ונפל לחצר בניין מגורים ברחוב אדמונד פלג בחיפה | עם הגעת כוחות ההצלה לזירה נמצא הרכב כשהוא הפוך על צידו לאחר שנפל מגובה של מספר מטרים | לאחר חילוצן, הן פונו בניידות טיפול נמרץ לבית החולים רמב"ם כשמצבן מוגדר יציב (בארץ)
כיממה אחרי התאונה, שבה נפצעה קשה אישה בת 38 ונפצעה קל ילדה בת 8, הגיע לתחנת המשטרה תושב טייבה וטען כי הוא הנהג שהיה מעורב בתאונה. אלא שחקירת המשטרה העלתה כי החשוד האמיתי הוא בכלל אדם אחר | אתמול החשוד, שב"ח מחברון, נעצר ביפו | כל הפרטים (בארץ)