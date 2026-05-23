ברוך דיין האמת: בבית החולים 'הדסה עין כרם' בירושלים הסתלקה בחג השבועות מרת אילה דוידזון ע"ה מבני ברק, והיא בת 33 בלבד. פטירתה הטראגית מתרחשת שבוע בלבד לאחר התאונה המחרידה בכביש 1 שגבתה את חיי בנה הפעוט, אבינועם מאיר ז"ל, בן חודש אחד בלבד - הילד השישי במשפחה.

המנוחה ע"ה נאבקה על חייה במשך שבוע שלם בבית החולים, לאחר שנפצעה באורח קשה ביותר בתאונת הדרכים המזעזעת. למרות מאמצי הצוותים הרפואיים, פצעיה היו קשים מכדי להתגבר עליהם, והיא השיבה את נשמתה הטהורה ליוצרה ביום חג השבועות, והותירה אחריה חמישה ילדים יתומים מאם באבל כפול ובלתי נתפס.

נסיבות התאונה הקשה

התאונה המחרידה אירעה ביום שישי שעבר בשעות הצהריים, בכביש 1 בקטע שבין מחלף נווה אילן לקריית יערים. בני המשפחה היו בדרכם לשהות במהלך השבת בירושלים יחד עם בנם התינוק, לאחר הולדתו. לצורך הנסיעה שכרה המשפחה שירותיו של נהג פרטי, בעוד שאר הילדים נשארו בבני ברק אצל הסבא והסבתא - ובכך ניצלו מהאסון הכבד.

הרכב הפרטי שבו נסעו התנגש בעוצמה רבה באוטובוס שעמד וחנה בשול הדרך. מעוצמת ההתנגשות, הרכב הפרטי התרסק לחלוטין. כוחות הצלה רבים של מד"א ואיחוד הצלה הוזעקו לזירה, יחד עם כוחות משטרה וצוותי כיבוי אש שנדרשו לבצע פעולות חילוץ מורכבות של הלכודים מתוך הרכב המרוסק.

הפעוט אבינועם מאיר ז"ל נפצע באורח אנוש, ומותו נקבע בבית החולים 'שערי צדק' בירושלים. הוא הובא למנוחות בעיר אלעד. חובש רפואת חירום במד"א, מאיר גרשוני, ופרמדיק מד"א נדב טייב, תיארו את המראות הקשים עם הגעתם למקום: "מדובר בתאונת דרכים קשה וטרגית", מסרו.

תולדות חייה של המנוחה

המנוחה ע"ה נולדה בבני ברק בי"ז בטבת תשנ"ג. אביה הוא הגאון רבי אהרן סלר שליט"א, ראש כולל במרכז התורה 'מדרש אליהו' באלעד, ואמה, מרת שולמית רוזה שתחי', היא בתו של הגאון רבי יצחק הלברשטט זצ"ל, רב ביהמ"ד 'אהבת חסד' בגבעת ישיבת פוניבז' בבני ברק.

בבחרותה התחנכה בסמינר 'הרב וולף' בבני ברק, ובהגיעה לפרקה נישאה לבעלה, האברך החשוב הרב שלמה זלמן דוידזון שיבלחט"א - בנו של יבדלחט"א הרב אריה דוידזון מבני ברק. הבעל, בוגר ישיבת תפרח ומחשובי קהילת 'אהל אברהם' בבני ברק, קבע את משכנם בסמיכות לקהילה. כל חייה עמדה המנוחה במסירות לימין בעלה, על מנת שיוכל לשקוד על תלמודו באין מפריע.

מצבו של אב המשפחה והיתומים

פטירתה של האם מותירה חלל עצום, כאשר חמישה ילדים קטנים נותרו כעת יתומים ללא אמא, באבל כפול ובלתי נתפס. הציבור נקרא להרבות בתפילה ובמעשים טובים לעילוי נשמתם של ההרוגים ולנחמת המשפחה השכולה.

בתוך כך, נמסר כי חל שיפור במצבו של אב המשפחה, הרב שלמה זלמן דוידזון, שניצל מהתאונה. הוא מאושפז כעת במצב יציב, ולמרבה הכאב עודכן על פטירת בנו הפעוט ורעייתו ע"ה. הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואתו השלמה: הרב שלמה זלמן בן גליה איגה.

כמו כן, הציבור מתבקש להתפלל גם לרפואתו השלמה של נהג הרכב.

תהא נשמתם של האם אילה (בת ר' אהרן) והפעוט אבינועם מאיר (בן הרב שלמה זלמן) צרורות בצרור החיים.