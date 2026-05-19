טראמפ פתח בשיחה ספונטנית עם פועלים בוושינגטון - כך זה נראה 

הפרש גילים של יותר משני עשורים בין שני עובדי אבטחה ותחזוקה עורר את עניינו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, במהלך סיור שקיים מחוץ למבנה הרשמי.

טראמפ הבחין בשני הגברים שעמדו בסמוך לשביל הגישה, עצר את הליכתו ופנה אליהם כדי לשאול בשלומם בחום הלוהט בוושינגטון הבירה.

במהלך חילופי הדברים אמר אחד הנוכחים לנשיא על עובד שעמד לידו: "זה אח שלי". הנשיא המשיך ותהה לגבי פער השנים ביניהם כאשר שאל "אחים, אה? יש הפרש גילים קטן או לא?", והופתע לשמוע מהעובד כי מדובר בפער משמעותי של "22 שנים".

קודם לכן פתח טראמפ את המפגש הספונטני עם העובדים ואנשי האבטחה שהוצבו במקום בפנייה ידידותית, כשהוא מתייחס לתנאי מזג האוויר החמים והשמשיים ששררו בחוץ. טראמפ פנה אל הנוכחים בשביל ואמר "בסדר בחורים, איך כולם? מספיק חם לכם פה? אה? אתם בטח אוהבים עוד קצת חום, נכון?".