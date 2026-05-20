חברת הכנסת מיכל וולדיגר (הציונות הדתית) הגיבה היום (רביעי) לרצח המחריד בבני ברק, שבו נרצח האברך הרב ישי פור זצ"ל בכולל חזון איש, תוך הפניית אצבע מאשימה ישירה לעבר גורמי המדינה. וולדיגר הגדירה את האירוע הקשה ככשל מערכתי עמוק של המדינה כולה.

"המקרה המזעזע בבני ברק לא נותן לי מנוחה. מותו של ישי פור ז"ל הוא בראש ובראשונה מחדל של המדינה", כתבה חברת הכנסת בפוסט. "'הרקע לאירוע פלילי' - יזעקו הכותרות. אבל מה אנחנו יודעים על הרקע של הדוקר?"

וולדיגר המשיכה והציפה שורה של שאלות קשות: "האם הוא קיבל מעטפת ראויה מהמשרדים? האם הוא תחת פיקוח כלשהו? מי רואה אותו בימים של השיגעון? מי ייקח אותו לתחנת המשטרה - שוטר כחול מדים או עובדת סוציאלית? ומי יוכל להגיד 'ידינו לא שפכו את הדם הזה'?"

כזכור, האברך הרב ישי פור זצ"ל בן ה-50 נדקר למוות בשעות הצהריים בכולל חזון איש ברחוב הארי בבני ברק, בעת שישב ולמד לצד בנו. החשוד, דר רחוב בעל רקע נפשי מוכר, נמלט מהזירה מיד לאחר מעשהו. על פי דיווחים, לפני מספר ימים התפתח עימות מילולי חריף בין השניים בתוך הכולל, במהלכו השמיע החשוד איום מפורש: "אני עוד אטפל בך".

וולדיגר סיימה את דבריה בקריאה נוקבת: "אם בריאות הנפש תישאר בחצר האחורית של מדינת ישראל אנחנו לא נכחיש את הבעיה, להפך - הגינה המוזנחת תצמיח קוצים לרחוב הראשי של כולנו".

הביקורת הנוקבת של חברת הכנסת מציפה מחדש את הוויכוח הציבורי ארוך השנים על אופן הטיפול של רשויות האכיפה והרווחה באנשים הסובלים ממשברים נפשיים קשים. השאלה המרכזית שעולה היא האם המערכות הממשלתיות מספקות מעטפת מספקת למתמודדי נפש, ובמיוחד לאלו שנמצאים בסיכון להתנהגות אלימה.