חיפושים אחרי הרוצח בבני ברק ( צילום: אלעזר פיינשטיין )

הלם, פחד ואימה ברחובות בני ברק שעות אחדות לאחר אחד האסונות המטלטלים ביותר שידעה היהדות החרדית. בצהרי היום, כאשר בעיצומו של סדר הלימוד, נרצח בדם קר האברך המתמיד והצדיק, הגאון רבי ישי פור זצ"ל, בעת שישב ושקד על תלמודו בהיכל כולל "חזון איש" המפורסם בעיר.

כולל חזון איש בבני ברק ( צילום: באדיבות המצלם )

מפרטים ראשוניים ומזעזעים עולה כי הרקע למעשה הנתעב והנורא נעוץ בוויכוח תמוה ותלוש שהתעורר במהלך השבוע האחרון. דמות תמהונית, המוכרת היטב לתושבי האזור, החלה להתעמת עם המנוח זצ"ל שוב ושוב בתוך כותלי בית המדרש. אמש, פנה החשוד לאברך והטיח בפניו איום כי לא ישלים את שנתו. היום, למרבה האסון והחורבן, התברר כי לא היה מדובר באיומי סרק. בעיצומו של סדר הלימוד בצהריים, נכנס הרוצח הנתעב להיכל הכולל כשהוא חמוש בסכין, התקדם ישירות לעבר הסטנדר של ר' ישי זצ"ל, ודקר אותו באכזריות נוראה פעם אחר פעם עד שהתמוטט בין ספריו כשהוא מתבוסס בדמו.

זירת האסון בכולל חזון איש, היום ( צילום: זק"א תל אביב )

הפרט המצמרר והקורע ביותר בטרגדיה הקשה הוא שהרצח הנורא התרחש לנגד עיניו ההמומות של בנו של המנוח – נער כבן 13 בלבד – אשר ישב בצמוד לאביו באותם רגעים קדושים, למד עמו חברותא, וחזה באסון המחריד מבלי יכולת להושיע. כוחות ההצלה שהוזעקו למקום נאלצו לקבוע את מותו של האברך לקול זעקות השבר של הלומדים.

אימה ברחובות: מצוד נרחב, החשוד נעלם כאילו בלעה אותו האדמה

אפקט הפחד משתק בשעות אלו את בני ברק: למרות שעברו מספר שעות מהמקרה, הרוצח הנתעב והמסוכן טרם נתפס. כוחות משטרה עצומים, יחד עם מסוק משטרתי, כלבנים ומאות מתנדבים, סורקים כל פינה, סמטה וחצר בעיר, אך נכון לעכשיו החשוד נעלם כאילו בלעה אותו האדמה.

תושבים רבים מדווחים על פחד מורט עצבים לצאת מהבתים, והורים חוששים לשלוח את ילדיהם לרחובות בידיעה שרוצח חמוש ומסוכן עדיין מסתובב חופשי.