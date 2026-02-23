ילד כבן 5 נפגע הבוקר מרכב ברחוב חזון איש בבית שמש ופונה במצב אנוש • למרבה הצער נקבע מותו בבית החולים שערי צדק • הילד הטהור הוא שמואל שחורי ז"ל, בן הרה"ח ר' ישראל שחורי שיבלח"ט, מחשובי חסידי גור בבית שמש | הלוויה היום בשעה 15:00 (דיין האמת)
על הנהגת בת ה-82, שהורשעה בהפקרה לאחר שדרסה למוות את רפאל אדנה בן ה-4.5 בנתניה לפני יותר משנתיים, נגזרה שנת מאסר אחת בפועל, לצד פיצוי כספי | לפי בית המשפט, למרות שידעה על הפגיעה, המשיכה בנסיעה ולא הגישה עזרה (חדשות, משפט)
הותר לפרסום שמו של ההרוג בתאונה המחרידה בכביש 3533 בסמוך למושב קוממיות: הבחור החשוב נפתלי צבי קרמר ז"ל, תושב ירושלים ומבחירי ישיבה גדולה סאטמר במושב, והוא בן 18 בפטירתו | הוא נהרג בדרכו לישיבתו, בחזור מההפגנה על ניתוחי מתים (בארץ)
שלושה צוותי כיבוי חילצו נהג רכב פרטי שנלכד לאחר התנגשות חזיתית עם אוטובוס בין צומת עין זיתים למירון; מותו נקבע בזירה לאחר מאמצי החייאה, נהג האוטובוס נפצע קל והכביש נחסם לשני הכיוונים בשל חקירת התאונה | "הרכב עף לתעלה סמוכה" (בארץ)
הנהג שפגע בנשיא בית המשפט המחוזי בבאר שבע בני שגיא ז"ל אתמול בכביש 6 חשוד בהמתה בקלות דעת ובנהיגה תחת השפעת חומרים מערפלים | המשטרה ביקשה להאריך את מעצרו בארבעה ימים | מפרטים ראשוניים עולה כי שגיא רכב על אופנוע, ומסיבה שלא ברורה נפגע מרכב שסטה מהכביש והתכוון לרדת לדרך עפר צידית (משטרה)
מתנדב איחוד הצלה, חמי ארלנגר ז״ל, חבר יחידת האופנולנסים של הארגון, נהרג בתאונת דרכים קשה בדרכו מהבסיס בו שירת - למסיבת חנוכה בביתו | נהג הרכב הפוגע חצה מספר נתיבים, פגע בו חזיתית וגרם למותו במקום (בארץ)