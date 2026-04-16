נפטר הילד שמואל שחורי ז"ל בן ה-5 מבית שמש לאחר שנפגע מרכב

ברוך דיין האמת: טרגדיה מזעזעת אירעה הבוקר (חמישי) ברחוב חזון איש בבית שמש, בה נפטר ילד כבן 5 לאחר שנפגע מרכב חולף. הילד הטהור שמואל שחורי ז"ל, בן הרה"ח ר' ישראל שחורי שיבלח"ט, מחשובי חסידי גור בבית שמש, פונה במצב אנוש לבית החולים שערי צדק, שם למרבה הצער נקבע מותו.

כפי שדווח ב'כיכר השבת', בשעה 08:14 הוזעקו כוחות ההצלה לזירה בעקבות דיווח על ילד הולך רגל שנפגע מרכב. צוותי מד"א ואיחוד הצלה שהגיעו למקום מצאו את הילד שוכב על הכביש במצב קשה ביותר, מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה.

חובש רפואת חירום במד"א יוסף חיים האוזי תיאר את הזירה הקשה: "מדובר באירוע קשה, הילד שכב על הכביש בסמוך לרכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלה רב מערכתית לאחר שנפגע מהרכב".

צוותי ההצלה החלו מיד בפעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות. יעקב יונגרייז ויחיאל רוזנברג, חובשי איחוד הצלה שהגיעו ראשונים לזירה, מסרו: "מדובר בזירה קשה של ילד הולך רגל שנפגע מרכב. ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות ולאחר מכן הוא פונה לבית החולים כשמצבו בשלב זה מוגדר אנוש".