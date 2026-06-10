עשרות חרדים מ'הפלג הירושלמי' הגיעו אחר הצהריים (רביעי) למגרש הרוסים בירושלים ולאבו כביר לאחר שנודע כי המשטרה מתכוונת להעביר לידי צה"ל 19 בחורי ישיבות שנעצרו בבית המשנה לנשיא העליון נעם סולברג.

על פי ההודעה שהפיצו בפלג הירושלמי, המחאות מתקיימות במקביל בארבעה מוקדים מרכזיים: בבית שמש והדרום - ליד כלא ניצן ברמלה, בירושלים - במגרש הרוסים, בצפון והשרון - ליד כלא הדרים בכביש 4 בין רעננה לנתניה, ובבני ברק והמרכז - באזור אבו כביר.

בירושלים התפתחו עימותים בין המפגינים לבין המשטרה שמנסה לפזרם - גם באמצעות שימוש ברימוני הלם.

מהמשטרה נמסר כי "כוחות המשטרה פועלים באזור מגרש הרוסים בעקבות עשרות מפגינים שהגיעו למקום ומנסים לחסום את תנועת רכבי הובלת העצורים מבית המעצר הסמוך. המשטרה מתגברת כוחות במקום, במטרה לפעול לפיזור מפרי הסדר".

כזכור, ביום רביעי בשבוע שעבר הגיעו עשרות מוחים לביתו של שופט העליון, ושברו את חלונותיו. המוחים גרמו נזק לכניסה לבית, ושברו כדים ועציצים. כוחות משטרה גדולים שהגיעו לאזור עצרו יותר מ-70 איש באירוע.