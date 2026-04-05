גורמים ישראלים בכירים העבירו לעמיתיהם בארצות הברית הערכה פסימית באשר לסיכויי מחאה עממית להפיל את המשטר האיראני | כוחות הביטחון של איראן ידכאו אותה באלימות קשה, בדומה למה שאירע בגלי המחאה הקודמים (בעולם)
ערוצי אופוזיציה איראניים דיווחו כי סטודנטים מאוניברסיטת אמיר כביר לטכנולוגיה בטהרן יצאו במחאה נרחבת נגד המשטר, במהלכה חסמו רחוב סמוך לקמפוס | בתיעודים ממקומות מחאה נוספים נראו גם עימותים עזים בין המפגינים לבין תומכים במשטר (בעולם)
הוועדה לביטחון לאומי אישרה את הצעת החוק לתיקון פקודת המשטרה המסדירה את השימוש במכת״זית לפיזור הפרות סדר | הפעלת מכת״זית תתבצע באמצעות מים נקיים בלבד, ללא תוספת חומרים | בנוסף, נקבע כי כל הפעלה של מכת״זית תחויב בתיעוד חזותי מלא (בארץ)
נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ צפה באדיקות בסיקור החדשות של מותו של אלכס פריטי בידי שוטר משמר הגבול במיניאפוליס ב-48 השעות שחלפו מאז התקרית | הנשיא קיים הלילה פגישה של שעתיים עם השרה לביטחון המולדת כריסטי נואם ועוזרה הבכיר, והביע ביקורת על התקרית | במקביל הנשיא רשם ניצחון בבית המשפט נגד המפגינים (בעולם)
לקראת הדיון בבית המשפט העליון על נתיחת גופות הפעוטות, פרסם הגר"ע אוירבך קריאה לציבור בני התורה "בכל רחבי הארץ להצטרף למחאות" | המשטרה סגרה הרמטית את שכונה רמה ב' בבית שמש בעקבות המחאות, התחבורה הציבורית בעיר הושבתה ברובה (בארץ)
אילון מאסק וחברת ספייס-אקס ויתרו על דמי המנוי לשירות סטארלינק עבור משתמשים בתוך איראן, במאמץ לפרוץ את ניתוק האינטרנט שמטיל המשטר על עשרות מיליוני אזרחים, תוך סיכון כבד למשתמשים בשטח | דונלד טראמפ: "אילון, טוב מאוד בדברים האלה” (העולם הערבי)
המחאות באיראן ממשיכות להסלים: מקורות אופוזיציה איראנים טוענים כי העיר מלכאשהי במחוז אילאם נפלה כולה לידי המפגינים, ולא נותר בה אפילו איש באסיג' אחד | שוטרים בתחנת המשטרה המקומית בעיר אחרת תועדו כשהם עולים לגג התחנה ומנופפים למפגינים בידיהם, במה שנתפס כהבעת הזדהות (חדשות, העולם הערבי)
המחאות באיראן נמשכות זה היום התשיעי ברציפות | לפחות 19 מפגינים ואיש כוחות ביטחון אחד נהרגו במהלך שמונת הימים האחרונים | ערוץ המייצג סוחרים בבזאר הגדול של טהראן קרא לבעלי החנויות להתגייס מחר ולצאת בצעדות מתואמות לכיוון הפרלמנט האיראני (העולם הערבי)
המחאות באיראן הגיעו היום ליומן החמישי וכבר דווח על הרוגים ראשונים | אמש הציתו מפגינים בסיס של ארגון הבסיג' של משמרות המהפכה, כוחות הביטחון פתחו באש במספר הזדמנויות | מספר ההרוגים אינו ידוע עדיין, אך ההערכה היא כי המשטר פועל בכל דרך להאפיל על הנתונים | בשלב זה ממשיך המשטר לשמור על איפוק, ההערכה היא כי עשרות הרוגים הוא עניין של זמן | ישראל מביטה מהצד בסיפוק - ובעיקר בתקווה (בעולם)