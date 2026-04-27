המחאות באיראן צפויות לחזור: "המשטר בלחץ, זה בלתי נמנע"

לפי דיווח של אתר האופוזיציה "איראן אינטרנשיונל", המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן קיימה ישיבה שעסקה בחשש גובר בקרב גופי הביטחון מפני התפרצות מחודשת של מחאות ברחבי המדינה.

גורמים המעורים בפרטים מסרו כי הישיבה כונסה בעקבות הערכות פנימיות ודוחות מודיעין שהתריעו מפני אפשרות של אי שקט כבר בימים הקרובים.

לפי המידע שהוצג בישיבה, "הקשיים הכלכליים המתגברים, בהם עליית מחירים, אבטלה ופגיעה בתעשיות מרכזיות כמו פטרוכימיה ופלדה, עלולים להיות הטריגר המרכזי לגל מחאות חדש". גורמי ביטחון הציגו נתונים על אובדן מקומות עבודה נרחב בעקבות סגירת מפעלים בתחומי הנפט, הפטרוכימיה והפלדה, לצד השפעת שיבושי האינטרנט הממושכים.

עוד נטען כי לפי הערכות שהוצגו בדיון, הכלכלה האיראנית לא תוכל לעמוד יותר משישה עד שמונה שבועות של מצור ימי אמריקאי, שהחל ב-13 באפריל. בנוסף הובע חשש מהשבתה כמעט מוחלטת של מרכזי ייצור מרכזיים, כאשר לפי ההערכות שיקום התעשיות עשוי להימשך שנים.

במהלך הישיבה הובע גם חשש מפני קריאות למחאה מצד יורש העצר הגולה רזא פהלווי, ומהאפשרות שתומכיו ייצאו לרחובות. לפי המקורות, גופי הביטחון הגיעו למסקנה כי "המחאות הציבוריות הן בלתי נמנעות, והשאלה היחידה היא מועד התפרצותן".

לפי הדיווח, חברי המועצה מעריכים כי התפרצות מחאות בזמן מגעים עם ארצות הברית או לאחר הארכת הפסקת אש עלולה להוות סיכון ממשי ליציבות המשטר.

כזכור, אחד מאירועי הדיכוי הקשים במדינה התרחש בתחילת ינואר, אז נהרגו לפי הדיווחים עשרות אלפי בני אדם במהלך מחאות רחבות היקף ברחבי המדינה.