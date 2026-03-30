'האקונומיסט' פרסם כי איראן מרוויחה כעת כמעט פי שניים ממכירות נפט מדי יום לעומת התקופה שלפני תחילת המלחמה | המדינה מייצאת כיום בין 2.4 ל-2.8 מיליון חביות ביום | קופת המלחמה של איראן קבורה עמוק באסיה, הרחק מהישג ידו של החימוש הישראלי (בעולם)
רצף הלחימה בין ארה״ב וישראל לאיראן מטלטל את הכלכלה הגלובלית: מניות הענקיות לואי ויטון והרמס איבדו עשרות מיליארדים, שווקי אירופה נצבעו באדום, והנפט מזנק לשיא של שנים | המומחים מזהירים - אם המשבר יימשך, מיתון עולמי כבר איננו תרחיש קיצון (בעולם)
דו"ח שפורסם ב-Substack והזהיר מקריסת שווקים בשל עליית הבינה המלאכותית הצליח לטלטל את בורסות העולם ולגרום למפולת של מאות נקודות בוול סטריט - עד שבבית הלבן מיהרו להרגיע: “זה תרחיש דמיוני, לא תחזית כלכלית” (כלכלה)
מצור הנפט האמריקאי מביא את התחבורה והתעשייה בקובה לקריסה, כאשר נהגים נאלצים להמתין חודשים בתורים דיגיטליים עבור ליטרים בודדים של דלק ומפעלים בינלאומיים מפסיקים את פעילותם | בפועל, קובה מוצאת את עצמה ללא דלקים כלל, לאחר שטראמפ איים בהטלת מכסים על כל מדינה שתשתף איתה פעולה או תמכור לקובה דלק (בעולם)
חברת הספנות הדרום־קוריאנית רכשה בתוך חודשים ספורים צי חסר תקדים של מכליות נפט, בעסקאות המוערכות במיליארדי דולרים - מהלך ששיבש את שוק ההובלה העולמי, הזניק את מחירי השכרת האוניות לרמות שלא נראו זה עשרות שנים, ושינה את מאזן הכוחות בענף (בעולם)
רק לפני ימים ספורים הדהים התעמולן הבכיר של פוטין, וולוגודימיר סולוביוב, את הצופים כשהציע פיצוץ גרעיני בחלל כדי להשבית את לווייני ה"סטארלינק" של מאסק | כעת הוא מודה שהכלכלה הרוסית רחוקה מהתמונות הנוצצות שמנסים למכור לציבור (חדשות בעולם)
המפלגה הימנית הגדולה דורשת משאל עם שיקבע תקרת אוכלוסין של 10 מיליון תושבים • ברגע שהמספר יחצה את 9.5 מיליון, הממשלה תחויב למנוע כניסת מהגרים • אם המצב לא ישתפר - ביטול חד-צדדי של הסכם חופש התנועה עם האיחוד האירופי | המהלך מעורר סערה: "התאבדות כלכלית" (בעולם)
יצרנית הרכב הסינית, שנחשבה עד לאחרונה לאיום המרכזי על טסלה, מדווחת על ירידה חדה במכירות בינלאומיות ובשוק המקומי | התחרות הגוברת, ירידת הסובסידיות בסין והאטה כללית בשוק החשמליות מאלצים את BYD להאיץ את ההתרחבות הגלובלית ולחפש מנועי צמיחה חדשים (רכב)
איראן סובלת מהשלכות כלכליות חמורות בעקבות ניתוק האינטרנט הממושך | בעלי עסקים רבים, שהסתמכו על פרסום ומכירות ברשתות החברתיות, מדווחים על ירידה חדה בהכנסות, ולרוב אינם יודעים מתי תחזור הגישה לאינטרנט - אם בכלל | שיבושי אינטרנט קודמים עלו לכלכלה מיליארדי דולרים (בעולם)
ראש הממשלה חושף כי ישראל תגיע לתוצר של טריליון דולר ותוותר על כספי הסיוע האמריקני • הסנאטור לינדזי גראהם בתגובה מפתיעה: "מעריך את הרצון לעצמאות, לא צריכים לחכות 10 שנים" • וגם: האזהרה החמורה לאיראן בצל גל המחאות • כל הפרטים (מדיני, בעולם)
המחאות באיראן ממשיכות להסלים: מקורות אופוזיציה איראנים טוענים כי העיר מלכאשהי במחוז אילאם נפלה כולה לידי המפגינים, ולא נותר בה אפילו איש באסיג' אחד | שוטרים בתחנת המשטרה המקומית בעיר אחרת תועדו כשהם עולים לגג התחנה ומנופפים למפגינים בידיהם, במה שנתפס כהבעת הזדהות (חדשות, העולם הערבי)
היצרנית הגרמנית פורשה הודיעה כי תפסיק את פעילותן של מאות עמדות טעינה מהירות שמפעילה בעצמה בסין עד מרץ 2026 | ההחלטה משקפת נסיגה אסטרטגית בשוק החשמלי הגדול בעולם, על רקע ירידה חדה במכירות, תחרות גוברת מצד מותגים סיניים וטלטלה רחבה בשוק הרכב היוקרתיים (רכב)
פחות עסקאות, השקעות גדולות יותר: בצל המלחמה והאי־יציבות הגיאופוליטית, משקיעים בינלאומיים המשיכו להמר על החדשנות הישראלית - סייבר ובינה מלאכותית ריכזו כ־70% מההשקעות, והשוק מתבסס סביב עסקאות ענק ורוכשים אסטרטגיים (כלכלה, טכנולוגיה)
אלון מאסק טוען כי מהפכת הבינה המלאכותית תוביל לעולם שבו כסף וחיסכון יאבדו משמעות, והעוני ייעלם לחלוטין | אך מומחים וכלכלנים מובילים מזהירים: המציאות עלולה להיות שונה בתכלית, עם פערים חברתיים עמוקים יותר ומיליוני מובטלים חדשים ברחבי העולם (כלכלה)
רוסיה מודה כי הוצאות המלחמה ב-2025 יזנקו ל-138 מיליארד דולר, המהווים כ-82% מתקציב הביטחון שלה. על פי דיווח באתר Meduza, הנתונים חושפים גירעון מעמיק וצניחה חדה בהכנסות הנפט, בעוד קייב קוראת להגברת הסנקציות כדי למוטט את הכלכלה הרוסית (כלכלה, בעולם)