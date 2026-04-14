ממדאני חושף: 30 מיליון דולר למרכול עירוני בהארלם

ראש עיריית ניו יורק, זוהראן ממדאני, מעורר סערה רבתי בקרב המגזר העסקי והקמעונאי בעיר, לאחר שחשף פרטים חדשים על תוכנית הדגל שלו להקמת רשת מרכולים בבעלות עירונית. המהלך, שמציג את ממדאני כמי שמבקש להתערב ישירות בשוק החופשי, מעורר חששות כבדים בקרב בעלי עסקים יהודיים ברחבי העיר.

בנאום לציון מאה ימים לכהונתו, הציג ראש העיר את התוכנית להקמת הסניף הראשון בשכונת הארלם, שעלותו נאמדת בכ-30 מיליון דולרים מתקציב העירייה. מדובר בצעד ראשון מתוך כוונה להקים חמישה סניפים כאלו ברחבי חמשת רובעי העיר - כחלק מהבטחת הבחירות של ממדאני להוזלת מחירי המזון עבור תושבים בעלי הכנסה נמוכה.

עלויות מופקעות מעוררות תהיות

ההודעה על העלות הגבוהה של הפרויקט הכתה בתדהמה את בכירי ענף המזון בניו יורק. מומחים בתחום ציינו כי מדובר במחיר מופקע, שכן בניית סופרמרקט סטנדרטי בגודל של כ-1,500 מ"ר נאמדת בדרך כלל בפחות מ-10 מיליון דולרים.

בכירים בענף צוטטו ב"ניו יורק פוסט" כמי שתמהים על השימוש הנרחב בכספי המסים, וטוענים כי אפילו חנויות יוקרה בלב מנהטן אינן מגיעות לעלויות הקמה שכאלו. העירייה מצדה הבהירה כי הסכום משקף את ההשקעה הנדרשת להקמת המבנה מאפס, אך לא סיפקה פירוט מלא של רכיבי העלות.

"סטירת לחי" לבעלי העסקים

מעבר לעלויות הכספיות, עיקר הביקורת מופנה כלפי מיקום הסניף המתוכנן. החנות העירונית הראשונה עתידה לקום במגרש ריק סמוך ל"לה מרקטה" בהארלם, אזור שאינו נחשב ל"מדבר מזון" כלל ועיקר. נתונים מראים כי ברדיוס של שני בלוקים בלבד מהאתר המיועד פועלים כבר חמישה מרכולים פרטיים, ובטווח של חמישה בלוקים קיימות לא פחות מ-15 חנויות מזון.

בעלי העסקים המקומיים, רבים מהם יהודים שומרי מצוות המפרנסים משפחות גדולות, טוענים כי המהלך מהווה "סטירת לחי" עבורם. הם נאלצים להתמודד עם עליות במיסי המקרקעין ובמכת גניבות שפוקדת את העיר בשנים האחרונות, בעוד שהחנות העירונית תהנה מפטור מלא משכר דירה וממיסים - יתרון תחרותי בלתי הוגן שאינו קיים בשוק החופשי.

התנגדות עזה מהמגזר העסקי

נציגי ארגוני הסוחרים והבקתות (בודגות) בעיר מתריעים כי המהלך יוצר תחרות בלתי הוגנת שתפגע אנושות בעסקים הקטנים והעצמאיים, שגם כך נאבקים על הישרדותם. לטענתם, העירייה משתמשת בכספי המסים של אותם בעלי עסקים כדי לסבסד גוף שיתחרה בהם ישירות - מצב פרדוקסלי שמעורר זעם רב.

"זה לא רק עניין של תחרות", מסביר בעל מכולת ותיק בברוקלין. "אנחנו משלמים מיסים גבוהים, שוכרים שומרים בגלל הגניבות, ועכשיו העירייה לוקחת את הכסף שלנו כדי לפתוח חנות שתעבוד נגדנו. איפה הצדק בזה?"

ממדאני מגן על התוכנית

מנגד, ראש העיר ממדאני דבק בעמדתו וטוען כי כאשר התאגידים הגדולים שולטים בשרשרת האספקה, המחירים עולים והשכר נשחק. לשיטתו, העירייה חייבת להתערב במקום שבו השוק החופשי נכשל, כדי להבטיח שלתושבים תהיה גישה למוצרי יסוד במחירים שפויים.

יצוין כי ממדאני, שנבחר כראש העיר המוסלמי הראשון של ניו יורק, עומד תחת ביקורת גם בחזיתות אחרות, כאשר אשתו נמצאה מביעה תמיכה בפוסטים פרו-פלסטיניים שנויים במחלוקת. המהלך הנוכחי של הקמת המרכולים העירוניים מצטרף לשורה של החלטות שמעוררות מחלוקת בקרב קהילות שונות בעיר.

כידוע, ניו יורק היא ביתן של קהילות יהודיות גדולות ומשגשגות, ובעלי עסקים יהודיים מהווים עמוד תווך במשק העירוני. השאלה המרכזית שעולה כעת היא האם התוכנית של ממדאני תצליח להוזיל מחירים כפי שהוא מבטיח, או שמא תגרום לקריסת עסקים קטנים ולפגיעה במרקם הכלכלי של השכונות.