חבר בארגון יהודי נעצר לאחר שתכנן להצית באמצעות בקבוקי תבערה את ביתה של הפעילה הפרו פלסטינית נרדין כסוואני, מייסדת ומנהיגת הארגון הפרו פלסטיני "בתוך חיינו" | החשוד שוחח במשך שבועות עם בלש סמוי שחדר לקבוצת צ’אט שבה היה פעיל (בעולם)
פעילים פרו פלסטיניים מהשמאל הרדיקלי בגרמניה מתכננים להפגין מול מחנה בוכנוולד ואפילו בתוכו בשבוע השני של אפריל, השבוע שבו מציינים בגרמניה את יום השנה לשחרורו | תחת הכותרת המקוממת "כאפיות בבוכנוואלד", קואליציה של ארגונים טוענת כי האתר משמש ככלי להפצת "תעמולה ישראלית" (בעולם)
הרשויות הפדרליות בארה"ב הודיעו על מעצרם של ארבעה מחבלים "פרו-פלסטינים" המחזיקים בעמדות קיצוניות נגד ארה"ב והמערב | לפי ההודעה הרשמית, ארבעת החברים תכננו פיגוע באמצעות פצצות ונתפסו בזמן שביצעו ניסויים | לפי הודעת התובעת הכללית פאם בונדי, המחבלים תכננו היטב את הפיגוע, כולל קביעת תאריך, מיקומים - וחומרי הנפץ (חדשות, בעולם)
פעילים פרו-פלסטינים ניסו לתקוף את יוסי דגן וישראל גנץ ביציאתם מהדיון התקדימי על יו"ש בקונגרס בוושינגטון | ישראל גנץ: "האנטישמים מאבדים שליטה למראה התמיכה האדירה ביו"ש" | יוסי דגן הטיח בהם: "אתם הרשע ואנחנו הצדק, אתם העבר ואנחנו העתיד! ננצח אתכם - ונחיל את הריבונות" (בעולם)
מפגינים פרו-פלסטינים התפרעו במהלך קונצרט של התזמורת הפילהרמונית הישראלית בפריז אמש | אחת האבוקות שהוצתה גרמה לאחד המושבים בקהל לעלות באש | מכבי אש כיבו את השריפה והמופע המשיך להתקיים כשכוחות משטרה הוצבו במקום כדי לשמור על הסדר (בעולם)
אוניברסיטת נורת'ווסטרן, המפעילה שלוחה בדוחא שבקטאר, נקלעה לסערה לאחר שנחשפו סעיפים מחמירים בחוזה עם קרן קטאר, האוסרים על ביקורת נגד המשטר | מאז 2008 העבירה קטאר כ־737 מיליון דולר למימון הקמפוס | לאחר טבח שמחת תורה, נשלחה הצהרה מטעם הקרן: "QF תמיד עמדה ותמיד תעמוד לצד פלסטין" | נשיא האוניברסיטה היוצא, מייקל שיל, התפטר בעקבות ביקורת על טיפולו במחאות פרו-פלסטיניות בקמפוס, שבמסגרתן הוסכם על העסקת מרצים פלסטינים ומתן מלגות לסטודנטים מעזה | אחד המרצים, מכיימר אבוסעדה, מקושר לארגונים בעלי זיקה לחמאס והחזית העממית | מינויו הוארך עד אוגוסט 2026 (בעולם)
שעות לאחר הפגנת הענק נגד אוניית הנופש הישראלית ביוון, הבוקר דווח על תקרית אנטישמית נוספת במדינה | חבורת נערים ישראלים שהגיעה הלילה לבלות בעיר רודוס נקלעה לאירוע אלים | הנערים נתקלו בקבוצה של פרו-פלסטינים, הותקפו ונמלטו בריצה ברחובות | "התחבאתי מאחורי חומה, ראיתי את החבר מתחנו על נפשו", שיחזר אחד הנערים (בעולם)
מאות ישראלים שנמצאים על סיפונה של אוניית נופש של חברת "מנו ספנות" ממתינים כבר שעות בנמל היווני, לאחר שעוכבו בעקבות הפגנה פרו־פלסטינית שנערכה במקום. המפגינים חסמו את ירידת הנוסעים ומחו על מה שכינו "רצח העם בעזה", בעוד נוסעים ישראלים מגיבים בשירה ובניפנוף דגלי ישראל (חדשות)
שני פעילים פרו-פלסטינים מהארגון האנטי-ישראלי Palestine Action טוענים כי הצליחו לפרוץ לבסיס של חיל האוויר המלכותי בבריטניה, ולגרום נזק לשני מטוסים צבאיים | הפעילים ריססו צבע אדום על מנועי שני מטוסי איירבוס וויאג'ר - ונמלטו מהזירה (בעולם)
ענקית הטק מיקרוסופט מצנזרת מיילים של עובדים, וחסמה הפצה של תכתובות שמכילות את המילים "פלסטין", "עזה" ו"ג'נוסייד" בתוך החברה ומחוצה לה – כך דווח היום | בחברה אישרו את הפרטים, ואמרו שהמהלך נועד להפחית את התפוצה הפנים-ארגונית של "אימיילים בנושאים פוליטיים" (בעולם)