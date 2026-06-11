תחקיר חדש חושף: כך תקבלו חנינה מדונלד טראמפ

תחקיר שפורסם על ידי סוכנות הידיעות 'רויטרס' חושף שינוי דרמטי באופן שבו מתקבלות החלטות חנינה בתקופת כהונתו הנוכחית של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

לפי הדיווח, תהליך החנינות המסורתי של משרד המשפטים האמריקני נדחק הצידה, ובמקומו נוצרה מערכת בלתי פורמלית שבה גורמים מקורבים, לוביסטים ומשפיענים פוליטיים ממלאים תפקיד מרכזי בהעברת בקשות חנינה ישירות לבית הלבן.

במסגרת הדיווח מתואר מקרה שבו טרבור מילטון, יזם בתחום הרכב החשמלי, קיבל חנינה לאחר שהורשע בהונאת משקיעים בהיקף של מאות מיליוני דולרים. על פי תיעוד השיחות שנבדקו, הנשיא אמר לו כי “היה לך הרבה תמיכה” וכי “היו מי שחשבו שהתביעה נגדך הייתה לא הוגנת”, ואף הפנה אותו לאחד הגורמים התומכים.

בכתבה מצוטט גורם המעורב בתחום שאמר כי “צריך ליצור סיפור שדומה למה שהנשיא עצמו חווה, ואז להעביר אותו לגורמים בבית הלבן”.

עוד נטען כי מאות משפיענים ואנשי קשר פוליטיים היו מעורבים בקידום מאות בקשות חנינה, כאשר חלקם פעלו ביותר ממקרה אחד. חלק מהמעורבים הם בעלי קשרים פוליטיים ישירים או אנשים שקיבלו בעצמם חנינה בעבר.

דוברת הבית הלבן מסרה בתגובה כי “סמכות החנינה שייכת לנשיא בלבד”, וכי “יש תהליך מסודר הכולל את הבית הלבן ומשרד המשפטים”.