מחלקת חנינות במשרד המשפטים השלימה את עבודתה לצורך גיבוש חוות דעת בבקשת החנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו והעבירה את עמדתה לשר עמיחי אליהו שקיבל את הסמכויות לעסוק בנושא | השר אליהו: "אכן מונחת לפנינו בקשת חנינה כדת וכדין, הדורשת את המשך טיפולי מול נשיא המדינה" (חדשות)
בית המשפט המחוזי בירושלים הורה לשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר להפסיק לאלתר את בלימת קידומה של רפ"ק רינת סבן • השופט גדעוני קבע כי בן גביר פעל משיקולים זרים בניסיון לסגור חשבון עם החוקרת שהעידה נגד ראש הממשלה | פסק דין תקדימי (חוק ומשפט)
במבצע הסברה חסר תקדים, הרשות לאיסור הלבנת הון מסמנת את "שומרי הסף" החדשים: רשימת האינדיקציות שתחשוף האם עסקת הנדל"ן התמימה לכאורה היא למעשה צינור להעברת כספי טרור. מעסקאות במיקומים מחשידים ועד לחשבונות נאמנות מסתוריים - כך נראית החזית החדשה במלחמה בהון השחור (בארץ, חוק ומשפט)
תוכנית צה"ל לביטול צווי ה-8 והגבלת המילואים ל-70 יום בשנה עלולה להידחות; היועמ"שית דורשת: תיקון חוק המילואים חייב להיות כרוך בחוק הגיוס שיוביל לגיוס חרדים שוויוני. סמוטריץ' תקף: "החלטה פוליטית בלי סמכות שפוגעת בכלכלה" (בארץ, חוק ומשפט)
היועצת המשפטית למשרד המשפטים, יעל קוטיק, קבעה כי, גלי בהרב־מיארה, מצויה בניגוד עניינים בפרשת שדה תימן ועליה להימנע ממעורבות בחקירה - קוטיק הדגישה כי מדובר בצעד שנועד להבטיח את עצמאות ההליך ולא בהבעת ביקורת אישית, אך במערכת המשפט מגדירים את המהלך כ"חריג ובעל משמעות מוסדית עמוקה" (בארץ, חוק ומשפט)
רשות המיסים הכריזה על נוהל חדש לגילוי מרצון, שיאפשר למשתמטי מס להודות בהעלמות, לשלם את חובם - ולהימנע מהליך פלילי | ההליך, שגובש לאחר מאבק ממושך מול משרד המשפטים, יהיה בתוקף לשנה בלבד ויסומן כמבצע אחרון מסוגו | הבקשות יוגשו בטופס מקוון ויחולו על כלל סוגי ההכנסות, כולל נכסים דיגיטליים | הנוהל החדש מבטא הקשחה משמעותית לעומת נהלים קודמים, עם ביטול האפשרות להגשה אנונימית והחמרת תנאי הדיווח (חדשות בארץ)
בכירים בפרקליטות המדינה נפגשו בארצות הברית עם בכירים במשרד המשפטים האמריקני | הפגישה לכשעצמה אינה חריגה ומדי שנה נפגשים צוותים מישראל ואמריקנים בכדי לדון על בקשות הסגרה שונות בין הצדדים, אולם התוכן בו עסקו היה יוצא דופן (משפט)
חבר כנסת מש"ס הגיש הצעת חוק לפיה, ההקדשות הדתיים בישראל יהיו כפופים רק לבית הדין הרבני ומי שבפועל יהנה מכך יהיה שר הדתות שיקבל סמכות לקבוע לכאורה את זהות המפקח, ללא מכרז | היועמ"שית עתרה לבג"ץ כדי לעכב את התהליך שיעניק כוח פוליטי עצום לניהול ההקדשות (פוליטי, חרדים)