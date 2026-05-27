שוטר מלהב 433 נחקר באזהרה: חשד למגע עם סוכן איראני

משרדי להב 433 ( צילום: יוסי אלוני - פלאש 90 )

המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) במשרד המשפטים חקרה אתמול (שלישי) באזהרה שוטר המשרת ביחידת להב 433, בחשד שקיים מגע עם סוכנים איראנים. החקירה נפתחה בעקבות מידע שהתקבל ממחלק ברק, יחידה הפועלת במסגרת להב 433 ועוסקת בחקירות ביטחוניות רגישות.

על פי הנמסר מדוברות משרד המשפטים, המידע שהגיע מהיחידה הוביל לפתיחת הליכים מיידיים נגד השוטר. בסיום החקירה במשרדי מח"ש, שוחרר השוטר בתנאים מגבילים למעצר בית, כחלק מההליכים המתנהלים נגדו. איתן אילן, דובר המחלקה לחקירות שוטרים, מסר כי הפרטים המלאים של החקירה נמצאים עדיין בבדיקה, ולא ניתן לפרסם פרטים נוספים בשלב זה. החקירה בעניינו של השוטר נמשכת, והמחלקה ממשיכה לאסוף ראיות ולחקור עדים נוספים. הפרשה מצטרפת לשורה של מקרי ריגול שנחשפו בחודשים האחרונים, כאשר גורמי מודיעין זרים מנסים לגייס אזרחים ישראלים ואנשי ביטחון. כזכור, בשבועות האחרונים נחשפו מספר פרשיות חמורות של קשרים עם סוכנים זרים, חלקן כללו העברת מידע ביטחוני רגיש.

האגף המיוחד לנאשמים בריגול למען איראן בכלא דמון ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

יחידת להב 433 היא היחידה הארצית למאבק בפשיעה כלכלית במשטרת ישראל, ומחלק ברק הוא אחד המחלקים המרכזיים בה. היחידה עוסקת בחקירות מורכבות בתחומי הפשיעה הכלכלית, הונאות, שחיתות ועבירות ביטחוניות. העובדה ששוטר מיחידה כה רגישה נחקר בחשד למגע עם סוכן זר מעלה חששות בדבר אבטחת המידע והנהלים ביחידה.

יצויין כי שנה האחרונה התגברו המאמצים של גורמי מודיעין עוינים לחדור למערכות הביטחון והאכיפה בישראל. השב"כ והמשטרה פרסמו אזהרות חוזרות ונשנות בפני אזרחים ואנשי ביטחון מפני ניסיונות גיוס באמצעות רשתות חברתיות.