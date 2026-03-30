שירותי הביון הטורקיים טוענים כי אזרח מקומי, שהציג עצמו כבלש פרטי, פעל בשליחות המוסד ועקב אחרי פעיל פלסטיני באיסטנבול תמורת תשלום בקריפטו | בחקירה נטען כי נחשפה רשת רחבה יותר של סוכנים זרים במדינה (חדשות)
חמאס הודיע כי הוציא להורג אדם בטענה שסייע לכוחות ישראליים. הארגון חשף את זהותו של האיש, וטען כי היה מעורב באימון פעילים לביצוע משימות עבור ישראל, במסגרת קבוצה הפועלת ברפיח ומסייעת בלחימה נגד חמאס | בהודעה הארגון שלח מסר מאיים לתושבים, כי כל מי שישתף פעולה עם ישראל יירצח (בארץ)
מעצרו של מוחמד האדי סלאח, פעיל חיזבאללה וזמר פופולארי בלבנון בחשד לריגול לטובת ישראל, ממשיך להסעיר את המדינה | בימים האחרונים העמידו פעילי חיזבאללה גרדום תלייה בפרברי שכונת הדאחייה בקריאה לחיסול כל הבוגדים בלבנון | להצבת העמוד נלווה קמפיין רשת נרחב הקרא לנקמה וגביית מחיר מכל המשתפי פעולה עם האויב הציוני (העולם הערבי)
סערה פרצה בלבנון בימים האחרונים נגד כוחות האו"ם בלבנון (יוניפי"ל) לאחר שזו דורשת ממערכת המשפט במדינה לשחרר אדם שנחשד בריגול למען ישראל, בטענה שהנעצר הוא עובד הסוכנות ונהנה מחסינות | בלבנון מדווחים כי החשוד סייע לישראל ביצירת מפות מפורטות ומקומי אתרים שונים בדרום לבנון (העולם הערבי)
ביממה האחרונה פרצה סערה בלבנון לאחר שהתפרסם כי אחיו של אחד מפעילי חיזבאללה שאף נהרג בקרבות מול ישראל, התגלה כמרגל ישראלי שעקב אחר בכירי ארגון הטרור | משפחתו מיהרה להבהיר כי ניתקה עמו את הקשר לפני שנים רבות ואין לה אחריות כלפיו (העולם הערבי)