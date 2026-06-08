פרשת אסף שמואלביץ', שזעזעה את מערכת הביטחון, מגיעה אל פתחו של בית המשפט העליון בירושלים : פרקליטיו של שמואלביץ' הגישו היום (ב') הודעת ערעור רשמית ובקשה דחופה להארכת מועד להגשת נימוקי הערעור, וזאת בעקבות החלטה דרמטית של בית המשפט המחוזי בבאר שבע לשלוח אותו לצו אשפוז ממושך.

הערעור מופנה נגד צו אשפוז לתקופה מרבית של 15 שנים שניתן נגד שמואלביץ' ב-26 באפריל 2026 על ידי הרכב השופטים של בית המשפט המחוזי (השופטים יעל רז-לוי, גילת שלו ואריאל חזק). בנוסף, מערערים פרקליטיו על הכרעת הדין מחודש מרץ, שקבעה כי שמואלביץ' אכן ביצע את המעשים החמורים המיוחסים לו.

הודה במעשים, אך זיכויו נקבע עקב אי-שפיות

תחילתה של הפרשה בנובמבר 2023, אז הוגש נגד שמואלביץ' כתב אישום חמור ביותר. הוא הואשם בשורה של עבירות ביטחוניות ואזרחיות, ובהן קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, מסירת ידיעה סודית, החזקת ידיעה סודית ללא כוונה לפגוע בביטחון המדינה, וכניסה בלתי חוקית למקום צבאי.

במהלך המשפט הודה שמואלביץ' בביצוע המעשים, אולם ב-11 במרץ 2026 קבע בית המשפט קמא כי הוא אינו בר-עונשין בהתאם לסעיף 34ח לחוק העונשין (סייג לאחריות פלילית בשל מחלת נפש) וזיכה אותו מהעבירות. בעקבות קביעה זו, הוציא נגדו בית המשפט את צו האשפוז הכפוי למשך 15 שנה, מכוח חוק הטיפול בחולי נפש – החלטה עליה נסוב כעת הערעור.

עורכי הדין זקוקים לסיווג ביטחוני כדי לעיין בתיק

מאחר שהמועד האחרון להגשת הערעור על פי חוק פוקע ב-10 ביוני 2026, פנו עורכי דינו, אורי קורב וסיון רוסו ממשרד "בן צור קורב ושות'", בבקשה דחופה לבית המשפט העליון להאריך להם את הזמן להגשת הנימוקים המפורטים עד ל-10 בספטמבר 2026.

הסיבה העיקרית לבקשת הארכה חושפת את מורכבותו הביטחונית של התיק: פרקליטיו של שמואלביץ' הסבירו לבית המשפט כי התיק מכיל חומרי חקירה רבים ורגישים ביותר המוגדרים כחסויים. בשל כך, לשם ייצוגו של המערער ועיון בחומרים אלו, נדרשים עורכי הדין לקבלת אישור וסיווג ביטחוני מיוחד מטעם המדינה.

לדבריהם, הם כבר החלו בהליכים מול רשויות הביטחון לצורך קבלת ההיתר הנדרש, אך בשל מורכבות הסוגיה והצורך לשקוד על החומרים הרבים, לצד אילוצי הפגרה, ישנו הכרח במתן הארכה המבוקשת כדי לאפשר למערער הגנה משפטית ראויה.