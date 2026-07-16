בחורי ישיבה לומדים תורה ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

בסיומו של דיון מתוח שנמשך כשעה בלבד, דחו היום (חמישי) שופטות בית המשפט העליון את דרישת ארגון 'ישראל חופשית' לקיים מעקב שיפוטי על תקציבי עולם התורה, ומחקו את העתירה לחלוטין. עם זאת, רשות המסים כבר החלה בצעדי אכיפה דרקוניים ושיגרה מכתבי התראה ל-147 מוסדות תורניים בדרישה לשלול מהם את הטבות המס לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

הרכב השופטות – דפנה ברק-ארז, גילה כנפי-שטייניץ ורות רונן – קבע כי העתירה מיצתה את עצמה לנוכח הודעת המדינה שהיא כבר החלה ליישם באופן מעשי מדיניות שלילת אישורים. אולם בהחלטה חשובה עבור עולם התורה, הדגישו השופטות כי בית המשפט אינו מעניק תוקף של פסק דין למדיניות החדשה של רשות המסים ואינו מביע כל עמדה לגבי חוקיותה. מחיקת העתירה ללא גושפנקה משפטית בפסק הדין נכתב במפורש: "לא ראינו לתת תוקף של פסק דין לעמדת המדינה כפי שהוצגה או להביע עמדה ביחס להסדר שהוחלט עליו... הדברים אינם בפנינו בהליך הנוכחי ומטבע הדברים אלה עוד יוסיפו ויתבררו במסגרת הדיונית המתאימה. לנוכח האמור ברי כי העתירה התייתרה ודינה להימחק, מבלי לנקוט כל עמדה לגופם של דברים ותוך שמירת טענותיהם של הצדדים כולם". מאה שערים: ילדה בת 4.5 נהרגה בתאונה משה כץ | 15.07.26 נקמת האצטדיון: צפו בתיעוד ההיסטורי - כך נמחק הסמל של חסן נסראללה ב. ניסני | 15.07.26 1 בנוסף, בית המשפט דחה את דרישתם של העותרים להותיר את התיק פתוח לצורך "מעקב שיפוטי" ופיקוח על סגירת הברזים לישיבות, ובכך שלח את נציגי ארגוני השמאל בידיים ריקות מתוספת כוח משפטית. כזכור, העתירה הוגשה כהמשך ישיר לפסיקות בג"ץ הקודמות בעניין תקציבי הישיבות וחוק הגיוס, במסגרתן נאסר על המדינה להעביר תמיכות ישירות למוסדות עבור תלמידים חייבי גיוס. 147 מכתבי אזהרה למוסדות תורניים לצד המחיקה הטכנית של העתירה, פסק הדין נסמך על הצעדים הכלכליים שנוקטת המדינה כנגד הישיבות הקדושות בהנחיית הייעוץ המשפטי לממשלה. מהודעת העדכון שהגישה המדינה עולה כי רשות המסים כבר שיגרה 147 מכתבי אזהרה למוסדות תורניים שונים שהגישו בקשות לקבלת או חידוש אישור סעיף 46.

לומד תורה ( צילום: רחל אלרואי/Flash90 )

לפי המדיניות החדשה והמחמירה שגובשה, כל מוסד תורני המבקש לקבל או לחדש את אישור המס יידרש לחתום על תצהיר לפיו אין בין תלמידיו כאלו שנקראו לשירות ביטחון ולא הסדירו את מעמדם כדין. המוסדות יידרשו להעביר לרשות המסים את רשימות התלמידים המלאות לצורך הצלבת נתונים מול רשויות הצבא.

מוסדות המחזיקים כיום באישור תקף נדרשים להמציא את כלל המסמכים וההצהרות הללו עד ליום ז' באלול התשפ"ו (1 בספטמבר 2026), אחרת ייפתח נגדם הליך לשלילת האישור, שיכלול אפשרות לשימוע בכתב בלבד.

"פגיעה אנושה בפעילות החסד והחינוך"

במהלך הדיון, עורכי הדין המייצגים את איחוד הישיבות, מנהלי המוסדות והישיבות הגדולות – בהם פוניבז', כיסא רחמים, בית הלל, אמרי ירושלים ועוד – תקפו בחריפות את המדיניות החדשה. עורכי הדין רז נזרי ושמואל הורביץ הבהירו כי מדובר בפגיעה אנושה ובלתי מידתית בזכויות הבסיסיות של מוסדות החינוך והתורמים, ובאפליה מובהקת המערבת שיקולים פוליטיים בהטבות מס אזרחיות.

ביעוץ המשפטי טוענים כי זיכוי ממס לתורמים מהווה למעשה תקצוב עקיף מצד הקופה הציבורית, שכן המדינה מוותרת על הכנסות ממסים כדי לעודד תרומות אלו. לטענת המדינה, מאחר שסוגיית המימון כבר הוכרעה בבג"ץ – אשר קבע כי אין בסמכות המדינה לתקצב באופן ישיר או עקיף מוסדות חרדיים שבהם לומדים חייבי גיוס שאינם רשומים כחוק בצבא – הרי שאין לאפשר גם את ההטבה העקיפה דרך סעיף 46.

העתירה הנגדית: "אפליה נגד המגזר החרדי"

בעוד שבארגון 'ישראל חופשית' מיהרו לחגוג את הודעת האכיפה של המדינה, בעולם התורה מבהירים כי מדובר בניצחון פירוס בלבד, וכי המאבק המשפטי האמיתי נגד גזירת סעיף 46 רק מתחיל כעת. השופטות עצמן ציינו בפסק הדין כי טענותיהם הקשות של המוסדות התורניים כנגד הפגמים שבמדיניות רשות המסים לא התבררו בהליך הנוכחי, שכן הן עלו בשלב מאוחר, ומקומן להתברר בעתירות ייעודיות.

בימים אלו תלויה ועומדת בבג"ץ עתירה נגדית עקרונית שהוגשה על ידי ארגון 'אמת ליעקב בישראל', המייצג את עולם התורה והציבור החרדי. בעתירה זו נטען כי שלילת הטבות המס מהישיבות נגועה באפליה חמורה, בחוסר סמכות ובפגיעה בלתי חוקתית בחופש הדת ובזכותם של תורמים לתמוך במוסדות תרבות וחינוך לפי השקפת עולמם.

בית המשפט העליון כבר הורה למדינה להגיש את תגובתה לעתירת 'אמת ליעקב' עד ליום שני הקרוב (ו' במנחם אב), ועד להכרעה הסופית באותו הליך, המדיניות הדורסנית של רשות המסים תמשיך לחול בשטח. גדולי ישראל ומנהלי הישיבות עוקבים בדאגה ובתוחלת אחר ההתפתחויות, כאשר המערכה המשפטית הגורלית על עתיד מימון הישיבות עוברת כעת לשלב הבא.