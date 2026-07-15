בכאב גדול התקבלה היום (רביעי) הבשורה המזעזעת על הסתלקותה של הילדה פריידא הרשקוביץ ע"ה, בת 4.5 בלבד, שנהרגה בתאונת דרכים מחרידה ברחוב הרב שמואל סלנט בשכונת מאה שערים בירושלים. התאונה, שהתרחשה בשעות הצהריים, הותירה את המשפחה ואת כלל הציבור החרדי בבירה בשוק עמוק.

על פי הדיווחים, הילדה נפגעה מרכב חולף בעת שהייתה ברחוב. צוותי החירום שהוזעקו למקום ביצעו בה פעולות החייאה נואשות ופינו אותה במצב אנוש לבית החולים בירושלים. למרבה הצער והכאב, למרות מאמצי הצוותים הרפואיים, נקבע מותה של הילדה בבית החולים.

פעילות נרחבת של זק"א

מיד עם קבלת הדיווח הוזעקו מתנדבי זק"א לזירת התאונה. "עם קבלת הדיווח הוזעקו מתנדבי זק"א לזירת התאונה", שיתפו בנצי אוירינג, מפקד זק"א מחוז ירושלים, וצבי יורוביץ, נהג מינילנס בזק"א מחוז ירושלים. "לאחר קביעת מותה של הילדה בבית החולים, המתנדבים פועלים בזירה באיסוף כלל הממצאים לכבוד המת, ובמקביל מלווים את בני המשפחה בבית החולים ומסייעים בתיאום מול כלל הגורמים עד להבאתה לקבורה".

המחלקה המשפטית של זק"א פעלה במקביל מול כלל הגורמים הרלוונטיים, במטרה לזרז את שחרור הגופה לקבורה. בתום התיאום עם המשטרה והגורמים המשפטיים הוחלט לשחרר את גופת הילדה לקבורה, ללא העברה למכון לרפואה משפטית - הקלה משמעותית למשפחה השכולה בשעה קשה זו.

"פעלנו מול כלל הגורמים"

בנצי אוירינג, מפקד זק"א מחוז ירושלים, מסר: "מרגע קבלת הדיווח פעלו מתנדבי זק"א בזירה ובבית החולים לצד בני המשפחה. במקביל, המחלקה המשפטית של זק"א פעלה מול כלל הגורמים, ובסייעתא דשמיא הושלם ההליך והילדה שוחררה לקבורה ללא העברה למכון לרפואה משפטית".

מיכאל גוטווין, רכז המחלקה המשפטית של זק"א, הוסיף: "אנשי המחלקה המשפטית מלווים משפחות ברגעים הקשים ביותר ופועלים מול כלל הרשויות כדי להביא לשחרור מהיר של הנפטרים לקבורה, תוך שמירה על כבוד המת ועל זכויות המשפחה".

התאונה הקשה מצטרפת לשורה של תאונות דרכים טרגיות שהתרחשו בשבועות האחרונים ברחבי הארץ. המשפחה והקהילה בשכונת מאה שערים שרויות בשוק ובאבל עמוק. תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.