בשורות טובות: אותר הנעדר מבית שמש כשהוא תקוע על צלע הר - מצבו טוב

אהרון ברקמן, האברך נעדר מבית שמש אותר על ידי כוחות החילוץ בשעות הערב (ראשון) כשהוא בריא ושלם בס"ד.

לפי דיווחים, ברקמן אותר לאחר שאותר על צלע הר ללא יכולת תזוזה מחשש שיפול. הנעדר הצליח לעורר את תשומת ליבם של עוברים ושבים שהזעיקו את כוחות החילוץ.

כוחות החילוץ חברו אל האזרחים והצליחו בסייעתא דשמיא להביא לחילוצו של ברקמן לאחר ימים מורטי עצבים של דאגה לשלומו.

כפי שדיווחנו מוקדם יותר,משטרת ישראל פנתה הבוקר (ראשון) לציבור בבקשת סיוע דחופה באיתור נעדר בן 25. מדובר באהרון מתתיהו ברקמן, שנראה לאחרונה אתמול בשעות הערב בכביש 386 לכיוון ירושלים, ומאז אבדו עקבותיו.

בשבת האחרונה נעדר תושב בית שמש שנראה לאחרונה באזור רמת בית שמש ד', כאשר מתנדבי זק"א הקימו חפ"ק בשטח וניהלו חיפושים נרחבים. במקרה אחר, נעדר דמנטי מביתר עילית אותר בירושלים לאחר מבצע חיפוש נרחב שכלל עשרות מתנדבים ואמצעים טכנולוגיים מתקדמים.

כאמור, החיפושים הסתיימו בס"ד באיתורו של ברקמן שישוב למשפחתו.