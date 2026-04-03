אבל כבד בחסידות באיאן: הבחור משה לודמיר ז"ל, מחשובי הבחורים בישיבה של החסידות בעיר מודיעין עילית שנעדר מאז יום שלישי, נמצא ללא רוח חיים לאחר שנסחף בנחל הסמוך לישיבה במזג האוויר הסוער | אביו שהה בחו"ל לצרכי רפואת בן משפחה, וחזר מיד לארץ | שבוע הבא אחותו אמורה להתחתן (דיין האמת)
כוחות חילוץ והצלה לצד מתנדבים רבים חידשו הבוקר את החיפושים אחר הנער החרדי שנעדר אתמול לאחר שככל הנראה נסחף בנחל סמוך למודיעין עלית | חשש כבד לחייו של הנער |החיפושים נעצרו אתמול בשל החשיכה ותנאי מזג האוויר (חרדים)
לאחר שעות ארוכות, החיפושים אחר הנער החרדי שנעדר מזה מספר שעות, ככל הנראה לאחר שנסחף במי נחל סמוך למודיעין עלית, הסתיימו לעת עתה ללא תוצאה, הסריקות יחודשו מחר בשעה שש בבוקר | "קיים חשש ממשי לחייו של הנעדר", אומרת המשטרה (חדשות)
לפני למעלה משנתיים נעלמו עקבותיו של איתמר שלזינגר באזור הכפר הערבי עין חוד הממוקם בסמוך לחיפה | ביום חמישי האחרון אותרו סמוך לעין חוד ממצאים על ידי חברה אזרחית ששכרה משפחת הנעדר | בתום פעולות הזיהוי נמצאה התאמה לנעדר (בארץ)
שוטרים ולוחמי מג"ב במעבר קלנדיה הופתעו במהלך הלילה לראות פעוט כבן 3, בעל חזות ירושלמית עם פאות וכיפה, נמצא לבדו כשהוא מנותק ממשפחתו ואינו משתף פעולה. החיפושים אחר ההורים נמשכו הבוקר עד שהם אותרו (חרדים, בארץ)
משטרת ישראל ממשיכה במאמצים נרחבים לאיתורו של הנעדר אליהו אבא שאול בן 19 מבני ברק | בחיפושים משתתפים שוטרים, מתנדבים, כלבני משטרה, פרשים, מסוק משטרתי, רחפנים, סיורים רגליים וממונעים באמצעות רכבים וריידרים של החטיבה הטקטית במג"ב | אישה מבני ברק שנעדרה גם היא - אותרה בחיים (חדשות)