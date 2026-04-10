אירוע טביעה כפול בחופי נתניה: בשעות הצהריים (שישי) התקבל דיווח ראשוני אודות צעירים שטובעים בים. מהדיווחים הראשוניים המגיעים מהזירה עולה כי מדובר בשני נערים שנקלעו למצוקה במים.

אחד מהם חולץ אל קו החוף על ידי אזרחים ועוברי אורח שהבחינו במתרחש, בעוד אחיו נעלם בין הגלים.

צוותים רפואיים הכוללים חובשים ופראמדיקים של מד"א, לצד מתנדבי איחוד הצלה, הגיעו במהירות למקום ומצאו את בחור הישיבה הצעיר כשהוא מחוסר הכרה לחלוטין.

הצוותים החלו מיד בהענקת טיפול רפואי מציל חיים ובביצוע פעולות החייאה אינטנסיביות, בניסיון לייצב את מצבו שמוגדר בשלב זה כאנוש. מאמצי ההצלה בזירה נמשכים גם ברגעים אלו.

במקביל למאבק על חייו של הצעיר שנמשה מהמים, החל מבצע סריקות קדחתני לאיתור הטובע השני, אחיו של הבחור שכעת נאבקים על חייו. על פי הדיווח של מוקד זק"א, מדובר בנער כבן 18 שעדיין מוגדר כנעדר בתוך המים.

לאור חומרת המצב והצורך המיידי בסריקות תת-ימיות, הוקפצה לזירה יחידת הצוללים של זק"א. היחידה פועלת יחד עם כוחות שיטור והצלה נוספים על מנת לסרוק את הגזרה לאורך החוף ובעומק הים, בתקווה לאתר את הנעדר ולהוציאו מהמים בהקדם האפשרי.

מנכ"ל הצלה־שרון מוישי רייכמן והחובשים, ניתאי אזוט ויהודה לוינשטיין, שהגיעו ראשונים למקום סיפרו: "הגענו במהירות אל קו החוף בעזרת אמבולנס וטרקטורון 4×4 של מד"א. מצאנו את הצעיר שוכב מחוסר הכרה בסמוך לקו המים לאחר שככה"נ טבע".

"יחד עם חובשים ופראמדיקים נוספים של מד"א, ביצענו בו פעולות החייאה מתקדמות שכללו עיסויים, הנשמות ומתן שוקים חשמליים ממכשיר הדפיברילטור שברשותנו ופינינו אותו לביה"ח לניאדו בעיר תוך כדי פעולות החייאה כשמצבו מוגדר אנוש".

"בנוסף, התקבל דיווח על נעדר נוסף ומתבצעות סריקות לאתרו. כוחות מתוגברים ערוכים במקום על מנת להעניק טיפול רפואי במידת הצורך".