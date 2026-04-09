אישה כבת 75 נמצאה ללא סימני חיים באתר השייך לכאורה לגבר בן 70, שנעצר מיד על ידי המשטרה. החשד שנבדק: האישה נפטרה מספר ימים לפני שאותרה. חוקרי המשטרה פשטו על המקום ואספו ממצאים; החשוד הובא להארכת מעצר בבית המשפט (בארץ)
ארונה של אשת החסד לאה זינגר ע"ה נחת בישראל בשעה 02:54 | הלוויתה צפויה להתקיים עוד היום | המנוחה נהרגה בתאונת דרכים מחרידה בדרך לתפילה בציון הרה"ק רבי אליעזר פאפו זי"ע בעיר סיליסטרה שבבולגריה (דיין האמת)
כונני ההצלה והחירום קבעו לפני שעה קלה את מותו של גבר חרדי בבית ברחוב אלקבץ בשכונת גבעת שאול בירושלים | "בני משפחתו איתרו אותו ללא רוח חיים והזעיקו את כוחות ההצלה שנאלצו לאשר את מותו", נמסר (חדשות חרדים)
שעת ארוכות אחרי הפיגוע הרצחני, ולאחר שסיימו בניקוי דם הקדושים והטיפול הראוי בכבודם של הטהורים, נעמדו אנשי החסד של זק"א לאמירת קדיש מצמררת, בלב קרוע ומורתח, על דם ישראל אשר נשפך כמים | צפו בתיעוד המצמרר (בארץ)