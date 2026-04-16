תינוק שוחרר לקבורה לאחר שבועות • זק"א התערבה

לאחר המתנה מצערת של כמעט שלושה שבועות, שוחרר היום (חמישי) תינוק שנפטר בבית החולים סורוקה לקבורה בכבוד, בעקבות התערבות נחושה של המחלקה המשפטית של זק"א. התינוק הגיע למרכז הרפואי במצב קשה לפני כשלושה שבועות, ובתוך זמן קצר נקבע מותו, אך גופתו עוכבה ללא הצדקה ברורה.

בני המשפחה השבורה פנו לפני מספר ימים ליהודה מסיקה, סגן ראש צוות זק"א בדימונה, וסיפרו בכאב כי הפעוט טרם שוחרר לקבורה למרות שחלפו שבועות מאז פטירתו. המשפחה הופנתה לטיפול המחלקה המשפטית של זק"א, שנכנסה לפעולה מיידית.

עתירה דחופה לבית המשפט

הרב שניר אלמליח מהמחלקה המשפטית של זק"א הגיש בקשה בהולה לבית משפט השלום בבאר שבע, בדרישה לשחרר את גופת הפעוט לקבורה באופן מיידי. המשטרה התנגדה לבקשה וביקשה לבצע בדיקות נוספות, ובקשתה התקבלה ללא קיום דיון.

בזק"א לא השלימו עם ההחלטה ועתרו בדרישה לקיים דיון, בטענה כי המשטרה הסתירה במכוון את עמדת המכון לרפואה משפטית. לדבריהם, מאחר שהבדיקות הנדרשות כבר בוצעו, אין כל מניעה לשחרר את גופת הפעוט לקבורה. בעקבות העתירה, נקבע דיון דחוף שהתקיים הבוקר.

המשטרה חזרה בה בפתח הדיון

מיד עם תחילת הדיון הבוקר, הודיעה המשטרה באופן מפתיע כי היא חוזרת בה מהתנגדותה ומסכימה לשחרור הגופה כפי בקשת בא כוח זק"א. בית המשפט קיים דיון קצר ובסיומו הורה על שחרור התינוק לקבורה באופן מיידי.

בדבריו הודה השופט עמיחי חביביאן לנציג זק"א על סיועו ועמידתו לצד המשפחה בשעתם הקשה ביותר. המשפחה יכלה סוף סוף להתחיל בהליכי הקבורה, לאחר המתנה מייסרת שנמשכה שבועות ארוכים.

"עיכוב מיותר ומצער"

הרב שניר אלמליח, קמב"ץ המחלקה המשפטית בזק"א, הביע את צערו על העיכוב המיותר: "אמרתי את הדברים גם במהלך הדיון ואני אומר זאת גם עכשיו – מדובר בעיכוב מיותר ומצער מאוד. לא ייתכן שמשפחה תמתין שבועות ארוכים לקבורת יקירם, כאשר ניתן היה לקדם את ההליך מוקדם הרבה יותר".

"חבל שרק בעקבות הבקשה לקיום דיון והעמדת הדברים בפני בית המשפט, החליטה המשטרה לחזור בה ולאפשר את השחרור", הוסיף הרב אלמליח בביקורת על ההתנהלות.

מיכאל גוטווין, רכז המחלקה המשפטית בזק"א, ציין: "מדובר במקרה רגיש ומורכב מאוד. מהרגע שהפנייה התקבלה פעלנו בנחישות מול כלל הגורמים, כדי להביא לסיום מהיר של ההליך ולאפשר קבורה בכבוד. זו שליחות עבורנו, לעמוד לצד המשפחות ברגעים הקשים ביותר".

בזק"א ביקשו להודות ליהודה מסיקה על העירנות והמעורבות, להרב שניר אלמליח על הובלת ההליך המשפטי בנחישות, ולהגאון הרב אשר לנדאו, רב המכון לרפואה משפטית, על הסיוע והליווי עד להשלמת ההליך.