ראש הממשלה פתח את ישיבת הממשלה במתקפה חריפה סביב פרשיית שדה תימן. לדבריו, מדובר בנזק תדמיתי עצום, "הפיגוע ההסברתי הקשה ביותר" | על ניסיונות חמאס לעכב את השבת החטופים החללים: "ניסיונות פתטיים להוליך אותנו שולל, הם לא יצליחו" | החות'ים: "הציבור לא שם לב, נראה הטרדה זניחה, אבל זה לא דבר קטן. זה איום גדול מאוד" | הציטוטים המלאים (ארץ)
בבוקר שמחת תורה תשפ"ד, עסק ד"ר איתן נאמן בהצלת חייהם של הפצועים הרבים שהובאו לבית החולים סורוקה בו עבד כרופא | בימים שאחרי הוקפץ הרופא המסור ליחידתו, שם נפל בקרבות הגבורה מול המחבלים שפלשו לערי ישראל | בנו, יהודה, חגג בר מצווה במקום בו שירת אביו כרופא, והניח את התפילין של האבא, הרופא הקדוש השם ייקום דמו. צפו בתיעוד המרגש (חדשות)
חיל האוויר מתחקר את נפילת הכטב"ם ששוגר מתימן ופגע אתמול ישירות באזור המלונות באילת, וגרם לפציעתם של למעלה מ-20 בני אדם, שלושה מהם קשה. מדובר בכלי השלישי שמצליח לחדור את מערכי ההגנה בתוך שלושה שבועות. תחקיר ראשוני מעלה כי הכטב"ם, שזוהה מאוחר, טס בגובה ובמהירות נמוכים, מה שהקשה על מערכות היירוט של כיפת ברזל (בארץ, ביטחון)
חודשיים וחצי לאחר הפגיעה בבית החולים 'סורוקה' בבאר שבע במהלך מבצע 'עם כלביא', שרי האוצר והבריאות סיכמו על תוכנית שיקום וחידוש לבית החולים | על פי ההחלטה, יוקם צוות עבודה משותף שיבנה את המתווה לשיקום המבנים שנפגעו, שדרוג בית החולים, קביעת האומדן התקציבי וגיבוש לוחות הזמנים (בארץ)
לפי מספר דקות הסתיימה פעילות כוחות ההצלה בבית החולים סורוקה בבאר שבע | "האירוע בבית החולים הסתיים, ללא נפגעים וללא לכודים" | עוד נאמר: כי "ההיערכות המוקדמת, בשילוב התגובה מהירה ושיתוף פעולה בין-ארגוני, הם שהובילו לסיום האירוע בשלום" (חדשות)
משרד הבריאות מתכנן לשחרר יולדות בתוך 12 שעות בלבד, וזאת בכדי לצמצם את הנוכחות בבתי החולים שהפכו למטרה של האיראנים | משרד הבריאות הורה לשחרר מהר ככל האפשר את כל החולים שניתן לשחררם כדי למנוע פגיעה בנפש (חדשות)