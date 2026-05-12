בשעה 12:00 בצהריים - מלאי הדם עמד על אפס בסורוקה וברזילי

מתניה אנגלמן, מבקר המדינה ( צילום: דרור סיתהכל )

דו״ח מבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, חושף נתונים מזעזעים על הכשלים שהובילו למחדל 7 באוקטובר. הנתון המדאיג ביותר נוגע לשעות הראשונות של הטבח: בשעה 12:00 בצהריים, כאשר מאות פצועים זרמו לבתי החולים ״סורוקה״ ו״ברזילי״, מלאי מנות הדם מסוג O - הנחוץ ביותר במצבי חירום - עמד על אפס.

המבקר קובע בחריפות כי משרד הבריאות ומד״א לא היו מודעים למשבר השינוע החמור שהתפתח בזמן אמת. התוצאה: בתי החולים קיבלו אספקת דם רק כעבור שלוש שעות קריטיות, שבהן חיי פצועים היו בסכנה ממשית. הכשל בתיאום בין הגופים הביטחוניים לבין מערכת הבריאות הוביל למצב שבו רופאים נאלצו לטפל בפצועים קשים ללא אמצעי הצלה בסיסיים. חומת המגן שנפרצה: הפקרת הרבש״צים הרבש״צים - רכזי הביטחון של היישובים - שהיוו קו ההגנה האחרון מול מחבלי חמאס, הופקרו לפי המבקר במשך שני עשורים שלמים. הדו״ח חושף כי 88% מהרבש״צים חשים שמתכונת העסקתם הבעייתית פוגעת ביכולתם להגן על היישובים באופן יעיל. פרסום ראשון: הסירוב של הח"כים החרדים להצעה שיכלה לפתור את משבר הגיוס אריה רוזן | 16:58 אנגלמן תוקף בחריפות את משרד הביטחון ואת צה״ל על גרירת רגליים בתיקון ליקויים שהיו ידועים עוד לפני שנים רבות. הליקויים במעמד הרבש״צים, בהכשרתם ובאמצעים שעמדו לרשותם פגעו ישירות בביטחון האזרחים והלוחמים בשטח. כפי שעולה מהדו״ח, ארגון הרבש״צים הזהיר שוב ושוב מפני הסכנה, אך האזהרות זכו להתעלמות מוחלטת.

דבריו של מבקר המדינה ( צילום: דוברות )

סיכון חיי לוחמים בשל מחסור בתחמושת

תחת הכותרת של עצמאות ייצור ״כחול-לבן״, חושף המבקר כי התלות של ישראל במדינות זרות הגיעה לשיא מסוכן. אובדן יכולות ייצור חומרי גלם שהיו קיימות בישראל בעבר גרם לסיכון ממשי לחיי לוחמים בשדה הקרב במהלך המלחמה.

המבקר קורא לדרג המדיני להפסיק להסתמך על אינטרסים בינלאומיים ולחזור לייצור נשק עצמאי מלא. המחסור באמל״ח בזמן אמת, כפי שעלה במהלך ״חרבות ברזל״, מעיד על פגיעה קשה ביכולת ההרתעה והלחימה של מדינת ישראל. הדו״ח מדגיש כי ללא תיקון מיידי של מערך הייצור המקומי, ישראל נותרת חשופה למשברים עתידיים.

נשק טכנולוגי מתקדם של אלביט ( צילום: אלביט | חשבון רשמי )

צה״ל מתגונן: ״האחריות היא על הממשלה״

בתגובה חריפה לדו״ח, בצה״ל טוענים כי המבקר מטיל עליהם אחריות בתחומים שאינם בסמכותם. בנושא הרבש״צים, טוענים בצבא כי העסקתם היא באחריות משרד הפנים והרשויות המקומיות, ולא באחריות צה״ל. גם בנושא ייצור הנשק, בצה״ל מבהירים כי האחריות הכוללת מוטלת על משרד הביטחון.

עם זאת, בצה״ל מדגישים כי למרות הפערים והליקויים שעלו בדו״ח, יכולות הלחימה של צה״ל לא נפגעו במהלך מבצע ״חרבות ברזל״. הצבא מוסיף כי הלקחים מהמלחמה נלמדים באופן שוטף, ושיפורים מבצעיים מיושמים בשטח.

אני לא חושב שישנם עוד ארגונים ברחבי העולם שהתמודדו עם מקרים כפי שמד"א התמודד איתם במלחמה האחרונה ( צילום: יח"צ )

הכתובת על הקיר: ״שבעה באוקטובר הבא״

ארגון הרבש״צים לא נותר חייב ומזהיר מפני האסון הבא. בתגובה לדו״ח מסרו כי האזהרות הופיעו פעם אחר פעם במשך שנים, אך זכו להתעלמות מוחלטת מצד הגורמים המוסמכים. הדרישה כעת היא להסדיר מעסיק אחד ואחריות אחת למערך ההגנה היישובי, כדי למנוע בלבול סמכויות.

כפי שעולה מהממצאים הקשים של המבקר, ללא תיקון מיידי של ליקויי המיגון בבנקי הדם, הסדרת המעמד הביטחוני של הרבש״צים וחיזוק העצמאות בייצור נשק - ישראל נותרת חשופה לאיומים קיומיים. הדו״ח מהווה קריאת השכמה לדרג המדיני והביטחוני לפעול בדחיפות, לפני שיהיה מאוחר מדי.