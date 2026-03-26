שר הביטחון ישראל כ"ץ אמר בהערכת מצב: "השבוע עוצמת התקיפות שיבצעו צה"ל וצבא ארה"ב נגד משטר הטרור האיראני ונגד התשתיות עליהן הוא נשען - תעלה מדרגה באופן משמעותי, והמערכה בהובלת נשיא ארה"ב טראמפ ורה"מ נתניהו תימשך; צה"ל חזק והעורף הישראלי חזק - ולא נפסיק עד להשגת כל יעדי המלחמה" | צפו (חדשות מלחמה)
כחלק ממאמץ הרכש והשינוע לתמיכה בהתפתחות הלחימה באיראן ובלבנון, כ-50 מטוסי מטען עם מעל ל-1,000 טונות של אמל"ח, ציוד צבאי וחימושים מסוגים שונים הונחתו בישראל בעשרת הימים האחרונים והועברו לשימוש צה"ל | תיעוד (צבא)
משרד הביטחון חתם על עסקת ענק לשיקום מערכות הכוח של טנקי המרכבה. המהלך האסטרטגי, בעלות של למעלה מ-130 מיליון ש"ח, נועד להבטיח שמפלצות הפלדה של צה"ל יישארו קטלניות ומוכנות להכרעה בכל זירה תחת אש | צמצום התלות במקורות חוץ (צבא וביטחון)
אחרי שנים של פיתוח חברת רפאל מסרה היום רשמית לצה״ל את המערכת המבצעית הראשונה של ״אור איתן״ - מערכת היירוט בלייזר | המערכת, שהוכיחה יכולות ליירט רקטות, פצמ״רים, כטב״מים ועוד, נמסרה למערך ההגנה האווירית של חיל האוויר - ותשולב בקרוב בתוך המערך | שר הביטחון: "זהו מסר שמהדהד עד טהרן, צנעא וביירות" (צבא)
עובדי גלי צה"ל טענו כי קיבלו עשרות מגישים המשמשים יועצים קיבלו הודעה שהעסקתם תוקפא כבר משבוע הבא | במשרד הביטחון מכחישים: "תהליך הארכת ההזמנות בעיצומו, החוזים יוארכו עד מועד סגירת התחנה" (בארץ, תקשורת)
לאחר מגעים ליליים בין שר הביטחון לשר האוצר הושגה הסכמה על מסגרת מצומצמת, שתתבסס על הפעלה שנתית ממוצעת של ארבעים אלף אנשי מילואים. צה"ל יידרש להתייעלות, בעוד מאות מיליונים יופנו לחיזוק ביטחון ביהודה ושומרון ולפרויקטים בגבול המזרחי (חדשות)
מבקר המדינה מציג כעת את הביקורת החריפה שלו בנושאים הביטחוניים הבאים: פערים חמורים בכוח האדם באבטחת הרכבת הקלה | למרות האיומים החמורים, לא נעשה דבר בתחום האבטחה על מתקנים חיוניים | אין גוף שמתכלל את נושא אבטחת נמל התעופה רמון | מערכות אבטחת המידע במשרד הבטחון לא אותגרו ונבדקו | הדו"ח המלא (חדשות בארץ)
בכנס השנתי ה-16 של אגף הפיקוח על הייצוא הביטחוני במשרד הביטחון, הצהיר ראש מנהלת חומה במשרד הביטחון על הצלחה של למעלה מ-99% ביירוט מל"טים, ו-86% הצלחה ביירוט בליסטי במהלך מבצע 'עם כלביא'| הבכיר מבהיר: "האיום משתנה כל הזמן – אנחנו נדרשים להקדים את האויב בחצי צעד נוסף" (צבא וביטחון)
שר הביטחון ישראל כ"ץ, לא מבזבז זמן והחליט למנות את עו"ד איתי אופיר, לתפקיד הפרקליט הצבאי הראשי במקום הפרקליטה המפוטרת יפעת תומר ירושלמי - אלו פרטיו | במקביל נחשפים פרטים חדשים בנוגע ללילה בו נעצרו בכירי הפרקליטות (בארץ)
משלחת ביטחונית ישראלית נחתה בדרום קוריאה לתערוכת ADEX 2025, אחת מתערוכות התעופה והביטחון הגדולות באסיה. הביתן הלאומי, מציג את מיטב הפיתוחים של התעשיות הביטחוניות הישראליות – התעשייה האווירית, רפאל, אלביט מערכות ויצרניות נוספות, במטרה לחזק את קשרי הסחר והשת"פ הביטחוני בעולם (ביטחון, טכנולוגיה)