בימים שקדמו למבצע 'שאגת הארי' באיראן, כשישראל וארצות הברית נערכו לפעולה המשמעותית, הגיעה משלחת ביטחונית בכירה מישראל לאיחוד האמירויות. בראש המשלחת עמד מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (במיל') אמיר ברעם, שקיים פגישות עם בכירי משרד ההגנה של איחוד האמירויות באבו דאבי.

הביקור, שפרטיו מתפרסמים כעת, מהווה חלק מההיערכות הרחבה שקדמה למתקפה הישראלית-אמריקנית באיראן. בניגוד לפגישות של ראשי ארגוני הביטחון כדוגמת ראש המוסד וראש השב"כ, המשלחת הישראלית הורכבה מבכירים במשרד הביטחון וגורמי מקצוע שקיימו שיחות עם מקבילהם האמירתיים.

תיאום מדיני-ביטחוני במפרץ

הפגישות באבו דאבי התמקדו בהיבטים המקצועיים של ההיערכות למבצע. גורמי המקצוע הישראליים דנו עם עמיתיהם האמירתיים בהיבטים שונים של המערכה המתוכננת, תוך שיתוף פעולה הדוק במישור הביטחוני.

ברעם, שכיהן בעבר כסגן הרמטכ"ל ומפקד פיקוד הצפון, מוביל מאז כניסתו לתפקיד מנכ"ל משרד הביטחון מדיניות של חיזוק הקשרים הביטחוניים עם מדינות האזור. כידוע, הוא אחראי על תכנית ההצטיידות ובניין הכוח של מערכת הביטחון, ויחסיו עם מקביליו במדינות המפרץ נתפסים כמרכיב חשוב בחיזוק הציר המתון באזור.

מערכת יחסים ביטחונית מתעמקת

הביקור באיחוד האמירויות מצטרף לשורה של מהלכים שמבצע משרד הביטחון בראשות ברעם לחיזוק העוצמה הביטחונית של ישראל. על פי הנמסר, המשלחת כללה גורמים מקצועיים שדנו בהיבטים טכניים ומבצעיים של ההיערכות למערכה באיראן.

איחוד האמירויות, שחתמה על הסכמי אברהם עם ישראל, מהווה שותפה אסטרטגית חשובה במזרח התיכון. שיתוף הפעולה הביטחוני בין המדינות התעמק בשנים האחרונות, במיוחד לאור האיום האיראני המשותף. הפגישות באבו דאבי משקפות את העומק של הקשרים הביטחוניים בין שתי המדינות.

מבצע 'שאגת הארי', שבוצע בסופו של דבר בהצלחה, כלל תקיפות מדויקות במתקנים אסטרטגיים באיראן. ההיערכות למבצע כללה תיאום רחב עם גורמים אזוריים ובינלאומיים, כאשר הביקור באיחוד האמירויות היה חלק מהמאמץ הדיפלומטי-ביטחוני שקדם למערכה.

ברעם, שהצטרף לתפקיד מנכ"ל משרד הביטחון לאחר שנים של שירות בכיר בצה"ל, מוביל מדיניות של חיזוק הקשרים עם מדינות המפרץ במקביל להאצת תכניות ההצטיידות של צה"ל. לדבריו בהזדמנויות שונות, "מרוץ ההתחמשות לעימות הבא עם איראן כבר החל", והוא פועל להבטיח את עליונותה הטכנולוגית והמבצעית של ישראל.