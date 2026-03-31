התפתחות דרמטית בבדיקת מינויו של אלוף רומן גופמן לראש המוסד: מנכ"ל משרד הביטחון וקציני מודיעין זומנו לעדות דחופה • במוקד: פרשת הנער שהופעל כמקור והסתבך בריגול • האם הערה פיקודית מהעבר תטרפד את המינוי של נתניהו? (בארץ, חוק ומשפט)
מנכ"ל משרד הביטחון, אמיר ברעם, השתתף היום ב"כנס החשב הכללי לדורותיו" ואמר כי ״מבצע עם כלביא הסתיים בניצחון חד משמעי ישראלי - אבל יהיו סיבובים נוספים מול אירן״ | על עלות היירוטים והתקיפות הישראליות נגד החות׳ים, סיפר: ״כל תקיפה שלנו בתימן עולה בממוצע כ-50 מיליון שקל, וכל יירוט באמצעות חץ 3 עולה בין 15-30 מיליון״ (ביטחון)
משרד הביטחון וצה"ל הודיעו על חתימת עסקת ענק בהיקף של חצי מיליארד לרכש מאות רכבי ניוד קלים מסוג האמר עבור כוחות היבשה | העסקה אושרה על-ידי מנכ"ל משרד הביטחון ונחתמה על-ידי משלחת הרכש בארה"ב, וכוללת גם מעטפת לוגיסטית של חלפים ואחזקה (צבא וביטחון)
מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, כינס את מנכ"לי ארבע התעשיות הגדולות לדיון הערכת מצב והפקת לקחים בעקבות מבצע 'עם כלביא' | בדיון הוא אמר כי "אנחנו מזהים את הניסיונות של איראן להשתקם ולצאת למאמץ בניין כוח חובק עולם" (צבא)
מנכ"ל משרד הביטחון אמיר ברעם קיים ביקור בחברת רפאל: "מדינת ישראל חייבת לצאת למערכה של הצטיידות. מרוץ החימוש לעימות הבא עם איראן החל, תחרות הלמידה בעיצומה. חייבים להתחיל עכשיו לייצר את היתרון הטכנולוגי הבא" | ראש המוסד ברנע: "המוסד ימשיך בנחישות לעקוב, לפקח ולפעול לסיכול האיומים באיראן" (ביטחון)
ועדת המינויים בראשות ממלא מקום נציב שירות המדינה, רואי כחלון, החליטה להמליץ לממשלה על מינויו של אלוף אמיר ברעם, לשעבר סגן הרמטכ"ל, לתפקיד מנכ"ל משרד הביטחון. הוועדה מסרה על כך הודעה לשר הביטחון ישראל כ"ץ ולמועמד לתפקיד (ביטחון)
שר הביטחון כ"ץ בטקס האזכרה הממלכתי לחללי מערכות ישראל: אנו מחויבים להמשיך ולהפוך כל אבן כדי להחזיר הביתה את כלל החללים, והחטופים | מוקדם יותר, נכנס האלוף תמיר ידעי לתפקידו כסגן הרמטכ״ל, תפקיד שיוגדר כ״ראש המטה לבניין הכוח״ בצה"ל (צבא)
אחרי שהתראיין למשרת הרמטכ"ל ולא נבחר, האלוף אמיר ברעם שכיהן כסגן הרמטכ"ל מסיים את דרכו בצה"ל | אחרי תקופת חפיפה עם סגן הרמטכ"ל הנכנס האלוף ידעי, הוא ימונה לכהן כמנכ"ל משרד הביטחון תחת מדיניותו של השר ישראל כ"ץ (פוליטי, ביטחון)
סגן הרמטכ"ל, האלוף אמיר ברעם, ביקש לסיים את תפקידו בחודש הבא | במכתבו רמז כי יבקש להתמודד בהמשך על תפקיד ראש המטה הכללי של צה"ל | ברעם נימק: "מכיוון שעצימות המלחמה ירדה משמעותית, אני חש כי במצב העניינים הנוכחי, יכולתי לתרום כסגן רמטכ"ל מוגבלת" | מכתב ההתפטרות המלא (חדשות)